Английские разборки и вызовы для Месси и Роналду. Интриги четвертьфиналов ЛЧ

В Лиге чемпионов стартует самая интересная стадия — четвертьфинал. Команд ещё достаточно, чтобы выбрать себе по душе, и груз ответственности ещё не так сильно душит красивый футбол. И интриг всё ещё полно: тут и противостояние английских клубов, и новые вызовы для вечных конкурентов Месси и Роналду. Лайф — о том, чего ждать в 1/4 финала ЛЧ.

Английская разборка. "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"

Как прошли 1/8 финала? "Шальке 04" — "Манчестер Сити" — 2:10

— 2:10 "Тоттенхэм Хотспур" — "Боруссия Дортмунд" — 4:0 Фото: © Instagram/mancity

"Тоттенхэм" в этом сезоне серьёзно претендует разве что на третье место в чемпионате Англии, а вот "Манчестер Сити" всерьёз идёт на квадрупл — победы в четырёх турнирах: АПЛ (первые по потерянным очкам), Кубок Англии (финал), Кубок Лиги (выигран) и Лига чемпионов (четвертьфинал). Остановят ли лондонцы подопечных Пепа Гвардиолы? По победам за всю историю "Сити" недалеко впереди: 62 против 60, но последний раз "Тоттенхэм" побеждал "горожан" в 2016 году.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"

"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", Лондон, Англия

9 апреля, 22:00 по мск

Вызов для финалиста. "Ливерпуль" — "Порту"

Как прошли 1/8 финала? "Ливерпуль" — "Бавария" — 3:1 "Рома" — "Порту" — 3:4 (д.в.) Фото: © Instagram/liverpoolfc

"Ливерпуль" в прошлом году обыграл "Порту" со счётом 5:0 и в итоге дошёл до финала ЛЧ. Юрген Клопп после этого встречаться с португальской командой явно опасается: уверен, что месть может быть страшной. Но бояться "Ливерпулю" нужно самого себя: в этом розыгрышу турнира они успели потрепать себе нервы ещё на групповой стадии. За последние игры обе команды много забивают (по 14 голов), но и пропускают почти в каждой встрече. Стоит ждать искромётного футбола, но нельзя сказать, что шансы равны: у "Ливерпуля" они всё-таки больше. Ведь за него играет Садио Мане, который начиная с прошлого сезона забил в плей-офф ЛЧ столько же, сколько Криштиану Роналду — девять голов.

"Ливерпуль" — "Порту"

"Энфилд", Ливерпуль, Англия

9 апреля, 22:00 по мск

Обидчики "Реала" против Роналду. "Аякс" — "Ювентус"

Как прошли 1/8 финала? "Атлетико Мадрид" — " Ювентус" — 2:3

— 2:3 "Аякс" — "Реал Мадрид" — 5:3 Фото: © Instagram/juventus

После того, как "Аякс" героически разобрался с победителем последних трёх розыгрышей ЛЧ, ему предстоит ещё один серьёзнейший экзамен. На этот раз противостоять дерзким голландцам будет сам Криштиану Роналду, который был одним из главных творцов тех побед "Реала", а теперь выступает за "Ювентус". Португалец не принимал участия в последних матчах чемпионата Италии, целенаправленно восстанавливаясь от травмы, чтобы помочь туринцам именно в Лиге чемпионов. В конце концов, его покупали именно для этого. Вопрос в том, хватит ли Роналду ещё на один подвиг после мастерского хет-трика в ворота "Атлетико" в 1/8 финала.

"Аякс" — "Ювентус"

"Амстердам-арена", Амстердам, Нидерланды

10 апреля, 22:00 по мск

Парни Сульшера против Месси. "Манчестер Юнайтед" — "Барселона"

Как прошли 1/8 финала? "Манчестер Юнайтед" — "Пари Сен-Жермен" — 3:3 (г.в.)

— "Пари Сен-Жермен" — 3:3 (г.в.) "Олимпик Лион" — "Барселона" — 1:5 Фото: © Instagram/manchesterunited

Не менее серьёзная проверка ждёт и "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера. Англичане невероятным образом прошли ПСЖ, но теперь на пути "Барселона" с волшебником Месси во главе. У МЮ в последнее время спад: после матча с ПСЖ он проиграл три из четырёх матчей. А вот у "Барсы" что ни матч, то феерия, причём, как правило, в исполнении Месси, который продолжает бить все возможные рекорды и забивать чумовые голы. Кажется, что фаворит очевиден, но даже в легендарном сезоне-1998/99, когда МЮ сделал требл, мало кто верил в англичан.