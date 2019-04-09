Кокорин приехал в суд с новой причёской

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Кокорин приехал в суд с новой причёской

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко 

Появились первые фотографии из Пресненского суда Москвы, где проходит заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. И если в прошлый раз все обратили внимание на то, как поправился форвард "Зенита", то теперь заметили его новый имидж. Кокорин прибыл в суд с коротко стриженными волосами.

Ранее Лайф сообщал, что футболисты приехали в суд с вещами. На заседании присутствуют и потерпевшие: Денис Пак, Сергей Гайсин и Виталий Соловчук.

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