Кокорин приехал в суд с новой причёской

Появились первые фотографии из Пресненского суда Москвы, где проходит заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. И если в прошлый раз все обратили внимание на то, как поправился форвард "Зенита", то теперь заметили его новый имидж. Кокорин прибыл в суд с коротко стриженными волосами.
Ранее Лайф сообщал, что футболисты приехали в суд с вещами. На заседании присутствуют и потерпевшие: Денис Пак, Сергей Гайсин и Виталий Соловчук.
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