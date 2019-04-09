Мамаев: Чувствуем себя хорошо, много думаем о семье

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Мамаев: Чувствуем себя хорошо, много думаем о семье

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко 

В Пресненском суде проходит первое, по существу, заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Перед началом они ответили на несколько вопросов журналистам. Некоторые из них вызвали ступор у спортсменов. Например, про возвращение в сборную.

Вопрос про возвращение в сборную, когда находишься здесь, странноватый, — ответил Павел на вопрос журналистки. — О чём больше всего думаю? О семье. Чувствуем себя хорошо.

Кокорин также признался, что много думает о близких.

Напомним, что Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами.

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