Мамаев: Чувствуем себя хорошо, много думаем о семье

В Пресненском суде проходит первое, по существу, заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Перед началом они ответили на несколько вопросов журналистам. Некоторые из них вызвали ступор у спортсменов. Например, про возвращение в сборную.

— Вопрос про возвращение в сборную, когда находишься здесь, странноватый, — ответил Павел на вопрос журналистки. — О чём больше всего думаю? О семье. Чувствуем себя хорошо.

Кокорин также признался, что много думает о близких.

Напомним, что Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами.