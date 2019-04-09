Драка Плотникова с Телегиным и рекорд Кучерова. Топ-моменты хоккейной недели

10. Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес Кингз")
Российский нападающий "королей" Илья Ковальчук в матче против "Вегаса" обокрал защитника "рыцарей", убежал к воротам соперника и на паузе переиграл Марка-Андре Флёри.
ILYA KOVALCHUK STRIKES ON THE BREAKAWAY!#GoKingsGo pic.twitter.com/VpDaxxMwfS— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 7 апреля 2019 г.
9. Сергей Плотников (СКА) VS Иван Телегин (ЦСКА)
Напряжённым получился шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между двумя армейскими командами. Бой Плотникова с Телегиным в середине первого периода — тому подтверждение.
Плотников зарядил. Во всех смыслах. #КубокГагарина pic.twitter.com/m0vdvK7MPi— КХЛ (@khl) 8 апреля 2019 г.
8. Павел Заха ("Нью-Джерси Девилз")
Чешский нападающий "дьяволов" Павел Заха в матче с "Флоридой", получив передачу от Джо Андерсона, на классе обыграл защитника и вратаря "пантер".
Got the horses in the back, @Pavel_Zacha is attached. 🐴 pic.twitter.com/X1k8txJahi— NHL (@NHL) 7 апреля 2019 г.
7. Таннер Пирсон ("Ванкувер Кэнакс")
Нападающий "касаток" Пирсон своеобразно реализовал большинство своей команды, в одиночку переиграв всю обороняющуюся четвёрку "Сент-Луиса".
End ➡ end. Wow. pic.twitter.com/4S0NChXH4V— NHL (@NHL) 6 апреля 2019 г.
6. Юха Метсола ("Салават Юлаев")
Вратарь уфимцев Юха Метсола в шестом полуфинальном матче Кубка Гагарина вертелся, как белка в колесе, не раз выручая своих партнёров.
Безумец Юха. #КубокГагарина pic.twitter.com/GxCESyxudf— КХЛ (@khl) 9 апреля 2019 г.
5. Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг")
Этой заброшенной шайбой Никита Кучеров повторил рекорд Александра Могильного по очкам за сезон среди российских хоккеистов в НХЛ, который продержался 26 лет.
2018-19 @86Kucherov was something else. pic.twitter.com/7591PallP5— NHL (@NHL) 7 апреля 2019 г.
4. Алексей Бондарев ("Авангард")
Гол Алексея Бондарева, забитый в третьем овертайме шестого матча полуфинальной серии, вывел омский "Авангард" в финал Кубка Гагарина.
Алексей Бондарев не забивал с 10 ноября 2016 года. И он прервал безголевую серию в самый нужный для команды момент. #КубокГагарина pic.twitter.com/9AY5Wn0XDF— КХЛ (@khl) 9 апреля 2019 г.
3. Николай Прохоркин (СКА)
Нападающий СКА Николай Прохоркин выжал максимум из этого эпизода. Пять игроков ЦСКА не смогли помешать нападающему петербуржцев забить победный гол в овертайме и перевернуть ход армейского противостояния.
Маленький, но впечатляющий подвиг Николая Прохоркина. #КубокГагарина pic.twitter.com/I2plc9717Q— КХЛ (@khl) 1 апреля 2019 г.
2. "Авангард" VS "Салават Юлаев"
За секунду до окончания четвёртой игры 1/2 Кубка Гагарина хоккеисты двух команд решили помахать кулаками, напоминая болельщикам, что следующий матч серии будет таким же жарким.
Бились до последней секунды. Буквально. #КубокГагарина pic.twitter.com/MY8jGdrpSA— КХЛ (@khl) 4 апреля 2019 г.
1. Игорь Шестёркин (СКА)
Во многом благодаря этому сейву Игоря Шестёркина СКА остался в игре и смог одержать первую победу в полуфинальной серии.
Лучший сэйв плей-офф?— КХЛ (@khl) 1 апреля 2019 г.
Лучший сэйв плей-офф.#КубокГагарина pic.twitter.com/KGjEFQxvfH
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