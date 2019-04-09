Драка Плотникова с Телегиным и рекорд Кучерова. Топ-моменты хоккейной недели

Лайф в обзоре представляет десять самых ярких эпизодов прошедшей недели в мировом хоккее.

10. Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес Кингз")

Российский нападающий "королей" Илья Ковальчук в матче против "Вегаса" обокрал защитника "рыцарей", убежал к воротам соперника и на паузе переиграл Марка-Андре Флёри.

9. Сергей Плотников (СКА) VS Иван Телегин (ЦСКА)

Напряжённым получился шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между двумя армейскими командами. Бой Плотникова с Телегиным в середине первого периода — тому подтверждение.

8. Павел Заха ("Нью-Джерси Девилз")

Чешский нападающий "дьяволов" Павел Заха в матче с "Флоридой", получив передачу от Джо Андерсона, на классе обыграл защитника и вратаря "пантер".

7. Таннер Пирсон ("Ванкувер Кэнакс")

Нападающий "касаток" Пирсон своеобразно реализовал большинство своей команды, в одиночку переиграв всю обороняющуюся четвёрку "Сент-Луиса".

6. Юха Метсола ("Салават Юлаев")

Вратарь уфимцев Юха Метсола в шестом полуфинальном матче Кубка Гагарина вертелся, как белка в колесе, не раз выручая своих партнёров.

5. Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

Этой заброшенной шайбой Никита Кучеров повторил рекорд Александра Могильного по очкам за сезон среди российских хоккеистов в НХЛ, который продержался 26 лет.

4. Алексей Бондарев ("Авангард")

Гол Алексея Бондарева, забитый в третьем овертайме шестого матча полуфинальной серии, вывел омский "Авангард" в финал Кубка Гагарина.

Алексей Бондарев не забивал с 10 ноября 2016 года. И он прервал безголевую серию в самый нужный для команды момент. #КубокГагарина pic.twitter.com/9AY5Wn0XDF — КХЛ (@khl) 9 апреля 2019 г.

3. Николай Прохоркин (СКА)

Нападающий СКА Николай Прохоркин выжал максимум из этого эпизода. Пять игроков ЦСКА не смогли помешать нападающему петербуржцев забить победный гол в овертайме и перевернуть ход армейского противостояния.

2. "Авангард" VS "Салават Юлаев"

За секунду до окончания четвёртой игры 1/2 Кубка Гагарина хоккеисты двух команд решили помахать кулаками, напоминая болельщикам, что следующий матч серии будет таким же жарким.

1. Игорь Шестёркин (СКА)

Во многом благодаря этому сейву Игоря Шестёркина СКА остался в игре и смог одержать первую победу в полуфинальной серии.