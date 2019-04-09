"Таких петухов не вожу". Друг Кокорина объяснил начало конфликта с водителем

По словам свидетеля Карена Григоряна, конфликт спровоцировал именно потерпевший.

В Пресненском суде Москвы продолжается заседание по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В данный момент идёт допрос свидетелей. Первый из них — друг футболистов Карен Григорян — объяснил, как начался конфликт с водителем ведущей Первого канала.

— Был разговор на повышенных тонах между Мамаевым и водителем. Группа девушек села в машину к Соловчуку — думали, это водитель такси. Он сказал: "Я таких петухов не вожу". Я подошёл, когда водитель уже ударил Пашу. Водитель стоял ко мне лицом, Кокорин и Мамаев — спиной. Первым удар нанёс водитель. Мамаев держал его за кофту и говорил: "Нельзя так разговаривать с людьми, которых не знаешь". Водитель ударил Мамаева кулаком в область челюсти. Мамаев ударил в ответ, но не попал, — цитирует свидетеля Григоряна sport24.ru.

После допроса свидетелей и потерпевших в суде планируется просмотр аудиовизуальных доказательств, а затем слово будет предоставлено защите и самим обвиняемым.

Есть ли спорт после тюрьмы? Что ждёт карьеру Кокорина и Мамаева