Жена футболиста Новосельцева: Я боюсь своего мужа

Скандал в семье игрока "Зенита", выступающего на правах аренды в "Ростове", продолжает разрастаться.

Жена футболиста "Ростова" Ивана Новосельцева Катерина призналась журналистам, что боится своего мужа.

— Я его боюсь. После всего, что он сделал, я перестала понимать, что творится у него в голове. Я ведь не ожидала, что он в принципе на такое способен! А если оказался способен, то кто знает, что он может ещё? — сказала Катерина в интервью "Советскому спорту".

Также известная в прошлом баскетболистка призналась, что не собирается подавать на развод и хочет, чтобы ребёнок родился в семье.

Напомним, ранее Катерина пожаловалась на странные махинации мужа, который переписал имущество на третьих лиц.