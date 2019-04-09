Жена футболиста Новосельцева: Я боюсь своего мужа

Жена футболиста "Ростова" Ивана Новосельцева Катерина призналась журналистам, что боится своего мужа.
— Я его боюсь. После всего, что он сделал, я перестала понимать, что творится у него в голове. Я ведь не ожидала, что он в принципе на такое способен! А если оказался способен, то кто знает, что он может ещё? — сказала Катерина в интервью "Советскому спорту".
Также известная в прошлом баскетболистка призналась, что не собирается подавать на развод и хочет, чтобы ребёнок родился в семье.
Напомним, ранее Катерина пожаловалась на странные махинации мужа, который переписал имущество на третьих лиц.
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