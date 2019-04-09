Свидетель Кокорина рассказал в суде о связи футболиста с любовницей

Свидетель со стороны защиты Карен Григорян рассказал интимные подробности отдыха в то утро в "Кофемании", когда случилась драка футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками. Он рассказал, что с форвардом "Зенита" была девушка.
— У них была, как бы спросить, имитация интимной близости?
— Не знаю, что это для вас значит.
— Верхом она на Кокорина садилась?
— Да!
— Целовались ли они?
— Вроде да.
Отметим, что в зале суда присутствуют жёны Кокорина и Мамаева.
Кроме того, свидетель рассказал, что первым к Паку подошёл Кокорин-младший, а оскорбил Пака Протасовицкий. После этого завязалась потасовка.
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