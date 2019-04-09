Свидетель Кокорина рассказал в суде о связи футболиста с любовницей

В Пресненском суде Москвы проходит первое заседание по существу по делу футболистов. В ходе допроса свидетелей стали известны новые подробности.

Свидетель со стороны защиты Карен Григорян рассказал интимные подробности отдыха в то утро в "Кофемании", когда случилась драка футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками. Он рассказал, что с форвардом "Зенита" была девушка.

— У них была, как бы спросить, имитация интимной близости?

— Не знаю, что это для вас значит.

— Верхом она на Кокорина садилась?

— Да!

— Целовались ли они?

— Вроде да.

Отметим, что в зале суда присутствуют жёны Кокорина и Мамаева.

Кроме того, свидетель рассказал, что первым к Паку подошёл Кокорин-младший, а оскорбил Пака Протасовицкий. После этого завязалась потасовка.

"Таких петухов не вожу". Друг Кокорина объяснил начало конфликта с водителем