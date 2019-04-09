ЦСКА одолел СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Два очка Линдена Вея помогли московским армейцам в решающем матче переиграть петербуржцев и во второй год подряд выйти в финал турнира.

В первом периоде команды особых проблем друг другу не создали. ЦСКА провёл несколько неплохих позиционных атак, однако все броски шли мимо ворот Игоря Шестёркина. СКА в середине периода получил возможность поиграть в большинстве, но ЦСКА грамотно отборонялся, не позволив петербуржцам создать остроты у своих ворот. За минуту до первого перерыва уже СКА остался в меньшинстве. ЦСКА быстро разыгрывал шайбу в зоне соперника и даже забросил её, правда, сделали это армейцы после финальной сирены. Судьи гол не засчитали.

В начале второго периода гости за нарушение численного состава вновь остались в меньшинстве и вчетвером чуть было не забили: Максим Карпов заставил ошибиться защитника ЦСКА, вышел один на один с Сорокиным, но не сумел переиграть вратаря армейцев. Если не забиваешь ты, то обязательно забьют тебе, что и сделали хоккеисты ЦСКА: уже в следующей атаке Линден Вей реализовал большинство москвичей —1:0.

Не успели болельщики отпраздновать успех своих любимцев, как ЦСКА удвоил преимущество: Антон Слепышев оказался расторопнее всех на пятаке гостей и броском отправил шайбу в ворота петербуржцев — 2:0.

ЦСКА действовал лучше. Армейцы не собирались успокаиваться на достигнутом, и только мастерство Шестёркина спасало гостей от третьего гола. Но Питер не собирался просто так сдаваться. На 10-й минуте второго отрезка игры Сергей Плотников в падении сократил отставание в счёте — 2:1.

В начале третьего периода автор гола в ворота ЦСКА за задержку клюшкой присел на две минуты. Это большинство не принесло дивидендов хозяевам площадки. Петербуржцы, чтобы отыграться, были вынуждены идти вперёд. ЦСКА играл по счёту, при возможности контратакуя. В одной из таких контратак Слепышев чуть было не огорчил Шестёркина, но СКА откровенно повезло. А в ответной атаке гостей уже Сорокину пришлось проявлять своё мастерство.

За полторы минуты до конца основного времени петербуржцы заменили вратаря на шестого полевого игрока. Штурма у гостей как такового не получилось, а вот ЦСКА за две секунды до финальной сирены забросил третью шайбу, отличился Михаил Григоренко — 3:1. ЦСКА второй год подряд выигрывает Западную конференцию и выходит в финал Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина. Запад. 1/2 финала.

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (в серии 4-3)