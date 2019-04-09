"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" стартовали с побед в четвертьфинале ЛЧ

В роли проигравших оказались "Порту" и"Манчестер Сити", которые не сумели забить ни одного гола.

В Лиге чемпионов УЕФА пришла пора четвертьфиналов: первые два матча уже состоялись. В Ливерпуле местный клуб принимал "Порту" и был беспощаден. Счёт уже на пятой минуте открыл Наби Кейта, хотя ему и помог рикошет.

Спустя 20 минут прошлогоднему финалисту ЛЧ удалась ещё одна размашистая атака, которую начал и закончил Роберто Фирмино.

Казалось, что "Ливерпуль" будет забивать ещё и ещё, но подопечные Юргена Клоппа ограничились двумя забитыми мячами.

Лига чемпионов, 1/4 финала.

"Ливерпуль" — "Порту" — 2:0.

Голы: Кейта 5' (1:0), Фирмино 26' (2:0).

В параллельной встрече лондонский "Тоттенхэм" на своём новом стадионе принимал "Манчестер Сити". Уже в самом начале встречи у гостей был отличный шанс открыть счёт: судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти за игру рукой в штрафной площади. Однако чемпион мира Уго Льорис отразил удар Серхио Агуэро с одиннадцатиметровой отметки.

Затем "Тоттенхэм" лишился орденоносца Британской империи Гарри Кейна, но, как оказалось, забивать в составе лондонской команды может не он один. Сон Хын Мин на 78-й минуте блестяще разобрался с защитником на правом фланге и отправил мяч в ворота Эдерсона. Он забил первый гол в истории новой арены и в ЛЧ тоже стал первооткрывателем.

Благодаря этому голу "Тоттенхэм" одержал победу над "Сити" и удачно начал игру в Лиге чемпионов на новом стадионе.

Лига чемпионов, 1/4 финала.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" — 1:0.

Гол: Сон 78' (1:0).

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