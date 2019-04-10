Дацюк: Меня пока не уволили

Ветеран СКА прокомментировал поражение в седьмом матче полуфинальной серии от московского ЦСКА.

Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк прокомментировал поражение в полуфинальной серии от ЦСКА, а также отметил, что прошлогодний проигрыш московским армейцам был более горьким.

— Прохоркин с Хафизуллиным из-за вируса не приняли участие в матче. Насколько это повлияло на игру СКА?

— Их явно не хватало. Сейчас что толку об этом говорить.

— Чего, кроме голов, не хватило СКА в этом матче?

— Была хорошая борьба, играли две достойные команды, победил ЦСКА.

— Если говорить о плей-офф, каким он получился для СКА?

— У нас задача была взять Кубок Гагарина. Команда полностью выкладывалась в каждой игре, боролись, шайбы на себя ловили. Но это хоккей, за непредсказуемость его и любят.

— Год назад поражение от ЦСКА было более горьким?

— Если вспоминать, наверное, да, было более обидным.

— Если быть объективным, то сегодня вы были лучшим на площадке?

— Когда команда играет, то все лучшие. Тяжело было войти в ритм, но партнёры поддержали меня.

— Это не последний ваш матч в карьере?

— Нет, меня пока не уволили.

— Может, СКА недостаточно подготовился к плей-офф?

— ЦСКА — хорошая команда. Они хорошо играли на пятаке, были понастойчивее нас. Забивали рабочие голы. Нам тоже нужно было забить пару шайб таких. Плотников у нас сегодня одну такую забросил.

— У ЦСКА как раз нашёлся такой игрок — Слепышев. Для СКА это стало сюрпризом?

— У них много хороших игроков, и мы не зацикливались на ком-то отдельно.

— Есть какое-то логическое объяснение, почему серии со "Спартаком" и ЦСКА начинались неудачно?

— Тяжело тут что-то сказать. ЦСКА — команда другого уровня. Они хорошо играли в течение всего сезона. У них вначале было психологическое преимущество. Здорово, что ребята проявили характер, переломили ход противостояния.

— Насколько травма может повлиять на ваше участие в чемпионате мира?

— Если у вас есть билеты, то дадите мне, поедем вместе.

ЦСКА одолел СКА и вышел в финал Кубка Гагарина