Тренер ЦСКА Никитин: Мы заслуженно победили сегодня

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин считает, что прошлогоднее поражение в финале Кубка Гагарина было хорошим опытом для его команды.

— Вся серия получилась тяжёлой. Думаю, мы заслуженно победили сегодня. Ребята выложились по полной программе. СКА — хороший соперник, ребята с большим опытом, проходили через такие матчи. У них достаточно мастерства, что позволяет им компенсировать усталость. Также большинство у них хорошее. Играли две команды, которые выжимали по максимуму друг от друга. Теперь готовимся к финалу.

"Авангард" — серьёзный соперник. Серьёзный состав у них, серьёзный тренерский штаб. Нужно ребятам с полной ответственностью подойти к играм. Мы в первую очередь сконцентрируемся на своей игре. Трёх дней на отдых должно хватить. Мы сейчас находимся в хорошем тонусе.

В прошлом году слишком много было сил потрачено на серию со СКА. Выложились, где-то эмоций в финале не хватило. Это был большой опыт для нас. Сейчас посмотрим, сможем ли мы им воспользоваться или нет, — сказал Никитин.

ЦСКА одолел СКА и вышел в финал Кубка Гагарина