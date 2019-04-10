Судьи — не "шкуры". Союз ММА России ответил Вартану Асатряну

Председатель Всероссийской коллегии судей Союза ММА России Виктор Корнеев прокомментировал фразу Вартана Асатряна, назвавшего судей, работавших на поединке краснодарского бойца против Али Багаутинова, "шкурами".

— В моём понимании спортсмен — это человек, на которого смотрят миллионы, он своим поведением показывает пример огромному числу молодых людей и спортсменов. В данной ситуации Асатрян не только показал себя со стороны, абсолютно неприемлемой в спорте, но и проявил невоспитанность, неуважение и хамство по отношению к любителям и болельщикам ММА, — выступил в официальном письме Корнеев.

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— Надеюсь, что Fight Nights Global доведёт разбор данной ситуации до логического завершения, примет правильное решение в отношении спортсмена и будет пресекать подобное поведение. Мы все прекрасно знаем, что за такие действия в западных промоутерских компаниях бойцу грозят не только дисквалификацией на неопределённый срок, но и штрафом, — заключил он.

В связи с этим президиум Всероссийской коллегии судей направил письмо президенту промоутерской компании Fight Nights Global Камилу Гаджиеву с требованием наложить санкции на спортсмена организации.

Ввиду непозволительного поведения, а именно прилюдного оскорбления судей в прямом эфире спортсменом Асатряном Вартаном, Всероссийская коллегия судей Союза ММА России, отвечавшая за назначение судейской бригады на турнир Fight Nights Global 92, требует применить следующие санкции к спортсмену:

1) публичное извинение;

2) штраф от гонорара, установленный промоутерской компанией;

3) дисквалификация на срок не менее чем 6 месяцев.