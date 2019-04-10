Багаутинов: Можем побоксировать с Вартаном, чтобы уравнять наши шансы

6 апреля в Москве прошёл турнир промоутерской компании Fight Nights Global, главным событием которого стала победа известного российского бойца Али Багаутинова над Вартаном Асатряном. Нокаутёр из Дагестана рассказал Лайфу о своих чувствах после столь напряжённого противостояния.

— Али, расскажи о своих эмоциях после этой победы. Насколько принципиален был этот бой после громких слов Вартана?

— Для меня все бои принципиальные, но этот поединок был более эмоционально напряжённым из-за ранее высказанных слов. Главное — положительный результат в мою пользу.

— Как оцениваешь своё выступление? Всё ли получилось?

— Выступление своё оцениваю на 60 процентов. Была огромная ответственность, и я не имел морального права проиграть этот поединок. Поэтому был максимально сконцентрирован и, возможно, где-то осторожничал.

— Удивил ли тебя чем-нибудь Асатрян в прошедшем бою? Или ты ожидал от него большего?

— Вартан тоже был заряжен, показал дух и стойкость, но в плане тактическом и техническом мой уровень был выше.

— Твоё мнение о словах Вартана по окончании поединка в адрес судей и организации FNG?

— Этого не стоило делать, люди выполняют свою работу. Конечно, эмоции сразу после боя захлёстывают, и ты не можешь адекватно воспринимать ситуацию, часто отталкиваешься от слов секундантов. Но главное — после боя на трезвую голову всё осознать и сделать правильные выводы.

— Твоё мнение о судейском решении? Сколько раундов ты выиграл и проиграл ли хоть один?

— Судьи вынесли единогласное решение в мою пользу. Профессиональные бойцы, зрители в зале и комментаторы в соцсетях тоже согласны с этим. Поэтому судьи оказались правы. В этот вечер они очень чётко отработали, респект им!

— До боя были разговоры о том, что, возможно, будет и второй поединок между вами. Интересен ли он тебе?

— Во втором поединке лично я не вижу особого смысла. Но можно организовать бой с Вартаном по правилам бокса, чтобы уравнять наши шансы, так скажем.

— По окончании поединка ты попросил Камила Гаджиева дать тебе титульный бой. Пояс сейчас у Жалгаса Жумагулова. Что думаешь об этом сопернике? Можно ли сказать, что у тебя с ним есть свои личные счёты, связанные с поражением твоего брата?

— Я бы слукавил, если бы сказал сейчас, что личных счётов нет. Они, конечно, есть, и я постараюсь досрочно выиграть этот бой. Да и пояс FNG должен вернуться в Дагестан!

Камил Гаджиев: "Наша организация никогда не относилась предвзято к Асатряну"