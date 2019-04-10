Камил Гаджиев: Наша организация никогда не относилась предвзято к Асатряну

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев специально для Лайфа подвёл итоги прошедшего 6 апреля в Москве турнира FNG-92, где в главных событиях вечера зрители смогли увидеть супербой за титул чемпиона организации между Дмитрием Бикрёвым и Максимом Буториным, а также принципиальное противостояние Али Багаутинова и Вартана Асатряна.

О Вартане Асатряне

"Вартан — хороший, зрелищный боец. Всегда с удовольствием смотрю его бои, наверное, как и вся аудитория ММА. Но, мне кажется, ему надо разобраться со своими эмоциями и более трезво смотреть на происходящее вокруг. Ему кажется — к нему предвзяты. Это не так. Никогда не были к нему предвзяты в нашей организации. Он должен быть более конструктивным".

О следующем сопернике Али Багаутинова

"Наверное, было бы логично провести следующий бой Али Багаутинова против чемпиона организации Жалгаса Жумагулова. Но здесь есть некоторые географические вопросы. Поедет ли Али в Казахстан? Если поедет, то на каких условиях? Приедет ли Жалгас драться в Россию? Если приедет, то на каких условиях? А, может, этот бой произойдёт на нейтральной территории… В любом случае это противостояние было бы интересным".

О возможном реванше между Бикрёвым и Буториным

"Не могу сейчас ответить, кто будет следующим соперником Дмитрия Бикрёва, но уверен, что бой с Максимом Буториным в ближайшем будущем можно будет повторить. Это очень интересный поединок. Первый их бой завёл многих. Соответственно и второе противостояние может быть похоже на первое".

"Бикрёв — это тот парень, который выступает у нас уже шесть лет. Он довольно долго шёл к чемпионскому поясу. Если говорить в целом об истории Fight Nights Global, то Дима занимал в ней определённое место, а сейчас он занял знаковое место. Что касается Макса Буторина, то это парень, который будет действительно расти. У него огромная аудитория. И после этого боя её стало ещё больше. Ему вполне по силам стать героем российской индустрии ММА".