Слуцкого дисквалифицировали на один матч за критику судьи

Вместо экс-тренера сборной России руководить "Витессом" будет его помощник Олег Яровинский.

Эмоциональная речь в адрес арбитра матча "Витесса" и ПСВ не прошла даром для Леонида Слуцкого. Наставника клуба из Арнема дисквалифицировали на один матч. Его место на бровке займёт помощник Олег Яровинский.

— Достаточно много было сказано о ситуации в последние дни. Я думаю, самое главное, чтобы команда как можно лучше подготовилась к финальной стадии соревнований. Теперь мы сосредоточимся на этом, — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.

Дисквалификация Слуцкого распространяется и на второй матч, но уже в условном формате. То есть тренер будет присутствовать на бровке, но в случае аналогичного проступка его ждёт уже более суровое наказание.

Напомним, после матча с ПСВ Слуцкий был недоволен решениями арбитра, а также раскритиковал его поведение, назвав судью эгоистичным и высокомерным.

💬 | Leonid Slutskiy noemt Serdar Gözübüyük 'de slechtste scheidsrechter van de wereld'.



"Hij denkt dat hij God is."#vitpsvhttps://t.co/zmDUhpmGCW pic.twitter.com/C64oGJ0anA — FOX Sports (@FOXSportsnl) 7 апреля 2019 г.

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