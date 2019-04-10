Адвокат Кокорина — журналисту: Подумайте о своей карме, вот у Пака уже отец умер

Сегодня в Пресненском суде Москвы состоится уже второе заседание по существу по делу футболистов. Перед началом адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова отчитала журналиста, снимавшего её.

— Не нравится вас читать. Может, о своей карме подумаете? У вас же тоже есть карма. Вон у Пака уже отец умер, — цитирует слова Стукаловой "Чемпионат".

Напомним, что вчера Кокорин и Мамаев в суде частично признали свою вину.

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