Кокорин прокомментировал реакцию жены на показания его подруги

По словам футболиста, озвученные вчера подробности уже давно были известны его супруге.

Александр Кокорин во время продолжения заседания по уголовному делу прокомментировал всплывшие вчера подробности их вечеринки с Мамаевым. По словам футболиста, для его супруги Дарьи Валитовой ни одна из подробностей не стала неожиданностью.

— А что она узнала? Всё вчера сказали. Или что она лесбиянка? А вы думаете, что все узнали только вчера? Это вы узнали только вчера, что полгода назад было. Вы только и занимаетесь тем, что пишите, кто в чём пришёл, кто как выглядит, и всё... Лучше бы вы писали, что происходит на заседании, — цитирует Кокорина sport24.

Также Кокорин ответил на вопрос о состоянии травмированного колена: "Жить буду, надеюсь".

Накануне в суде началось рассмотрение уголовного дела футболистов Кокорина и Мамаева по существу. В суде выступили три свидетеля. Одна из них — девушка, отдыхавшая с Кокориным. Она рассказала о том, как "сидела на футболисте". На это отреагировала супруга Кокорина.