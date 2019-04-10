Друг Кокорина рассказал, зачем он садился на колени к футболисту

Второе слушание в Пресненском суде началось с допроса свидетеля Геннадия Куропаткина.

Друг футболиста "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин выступил свидетелем в суде. Как выяснилось на первом заседании, в "Кофемании" на коленях у Кокорина сидела не только девушка, но и Куропаткин. Геннадий рассказал, зачем он это делал.

— Одна девушка присаживалась. Не видел — целовались они или нет. Потом я присел. Он мне друг. Просто сел и встал, посмеялись над этим, — пояснил Куропаткин. — Нормально ли это? Для адекватных людей — да. Это просто шутка была.

Также он отметил, что в "Кофемании" вся компания мирно рассталась с Паком, принеся извинения.

Ранее Кокорин прокомментировал реакцию жены на показания его любовницы.

Адвокат Кокорина — журналисту: "Подумайте о своей карме, вот у Пака уже отец умер"