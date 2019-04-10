Каррера об увольнении из "Спартака": Возможно, решение было поспешным

Экс-наставник команды дал интервью итальянской прессе, в котором упомянул и свой бывший клуб.

Итальянец Массимо Каррера на родине пообщался с журналистами из La Gazzetta dello Sport. Специалист рассказал о том, что всё ещё имеет большое желание вернуться к работе, но сейчас больше занимается просмотром футбольных матчей по телевизору или на стадионе. По словам Карреры, в Италии его привлекает футбол "Аталанты", но он готов рассмотреть варианты работы и за пределами Апеннинского полуострова.

Кроме того, Каррера вспомнил и свой период работы в России. По его словам, увольнение из "Спартака" было не до конца логичным.

Мы на одно очко отставали от второго места в таблице, а не боролись за выживание. Возможно, решение было поспешным, но что поделать… Есть сожаления, но я двигаюсь дальше Массимо Каррера

Карреру уволили с поста главного тренера "Спартака" в октябре 2018 года. Короткий период командой руководил его помощник Рауль Рианчо, а затем наставником красно-белых стал экс-тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов. Сейчас "Спартак" занимает пятое место в чемпионате России, отставая от лидирующего "Зенита" на девять очков.