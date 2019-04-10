РПЛ перенесла матч ЦСКА из-за выхода хоккейного клуба в финал Кубка Гагарина

Теперь болельщики армейского клуба смогут в прямом эфире наблюдать за двумя встречами.

В субботу, 13 апреля, ПФК ЦСКА встречается с "Оренбургом" в рамках РПЛ. Матч должен был начаться в 16:30 по московскому времени. Однако болельщики и клуб попросили Российскую премьер-лигу перенести игру. Дело в том, что в то же время хоккейный ЦСКА начнёт борьбу в финале Кубка Гагарина с омским "Авангардом". О том, что армейцы попали в решающую серию, стало известно только вчера вечером.

Лига пошла навстречу армейцам и их болельщикам. Теперь игра футбольного клуба начнётся в 14:00, а хоккейного — в 17:00. То есть болельщики могут успеть посмотреть оба матча.

Тренер ЦСКА Никитин: Мы заслуженно победили сегодня