Гинер — о Кокорине и Мамаеве: Отстранил бы обоих, ждали бы приговор вне команды

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал скандал с Мамаевым и Кокориным.

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью признался, что отстранил бы от команды Александра Кокорина и Павла Мамаева, если бы они играли в его клубе.

— Человек не может считать, что если он футболист и у него заслуги, то он может бить другого человека стулом. Оба были бы отстранены и ожидали приговора вне команды, — цитирует Гинера издание "Автомобили.ru".

Напомним, что второй день в Пресненском суде проходит первое по существу заседание по делу футболистов.

Бариста "Кофемании": "Самым агрессивным был Кокорин-младший, он первым начал бить".