"Манчестер Юнайтед" пустил кровь Месси, но проиграл "Барсе" в 1/4 финала ЛЧ

Единственный мяч в матче был забит игроком английской команды в собственные ворота.

Главная афиша игрового дня в Лиге чемпионов — "Манчестер Юнайтед" против "Барселоны". Матч с первых минут начал оправдывать возложенные на него ожидания. Каталонская команда открыла счёт уже на 12-й минуте матча: Месси здорово развернулся в штрафной и филигранно навесил на Луиса Суареса, который пробил в дальний угол. Мяч во время полёта коснулся защитника Люка Шоу, и гол — вернее, автогол — записали именно на британца. Судьям пришлось посмотреть видеоповтор, и система VAR помогла понять, что офсайда во время взятия ворот не было.

А вот и засчитанный автогол в ворота «МЮ». Судьи посмотрели VAR, послушали комментаторов и поняли – офсайда нет.https://t.co/xWK8dWqx0P#МЮБарселона pic.twitter.com/wnPDTpNxsO — Матч ТВ (@MatchTV) 10 апреля 2019 г.

"Манчестер Юнайтед" стал играть агрессивнее и много бил. Причём не только по воротам, но и по соперникам. Досталось даже самому Лео Месси. Во время очередного контакта защитник Крис Смоллинг разбил аргентинцу нос, капитану "Барсы" потребовалась помощь врачей, но матч он продолжил.

Смоллинг в прыжке рассек нос Месси 😱



Похоже, малой кровью «Барсе» для победы не обойтись. В прямом смысле.https://t.co/rJC8xvY08F#МЮБарселона pic.twitter.com/YcqbKT858h — Матч ТВ (@MatchTV) 10 апреля 2019 г.

Забить мяч в чужие ворота "Манчестер Юнайтед" так и не смог, потерпев домашнее поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Удастся ли подопечным Уле Гуннара Сульшера сотворить очередной камбэк в плей-офф главного клубного футбольного турнира Европы? Ответ станет известен 16 апреля.