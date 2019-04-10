"Манчестер Юнайтед" пустил кровь Месси, но проиграл "Барсе" в 1/4 финала ЛЧ

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"Манчестер Юнайтед" пустил кровь Месси, но проиграл "Барсе" в 1/4 финала ЛЧ

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Единственный мяч в матче был забит игроком английской команды в собственные ворота.

Главная афиша игрового дня в Лиге чемпионов — "Манчестер Юнайтед" против "Барселоны". Матч с первых минут начал оправдывать возложенные на него ожидания. Каталонская команда открыла счёт уже на 12-й минуте матча: Месси здорово развернулся в штрафной и филигранно навесил на Луиса Суареса, который пробил в дальний угол. Мяч во время полёта коснулся защитника Люка Шоу, и гол — вернее, автогол — записали именно на британца. Судьям пришлось посмотреть видеоповтор, и система VAR помогла понять, что офсайда во время взятия ворот не было.

"Манчестер Юнайтед" стал играть агрессивнее и много бил. Причём не только по воротам, но и по соперникам. Досталось даже самому Лео Месси. Во время очередного контакта защитник Крис Смоллинг разбил аргентинцу нос, капитану "Барсы" потребовалась помощь врачей, но матч он продолжил.

Забить мяч в чужие ворота "Манчестер Юнайтед" так и не смог, потерпев домашнее поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Удастся ли подопечным Уле Гуннара Сульшера сотворить очередной камбэк в плей-офф главного клубного футбольного турнира Европы? Ответ станет известен 16 апреля.

  • Лига чемпионов, 1/4 финала.
  • "Манчестер Юнайтед" — "Барселона" — 0:1.
  • Гол: Шоу 12' (автогол, 0:1).

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