125-й гол Роналду в ЛЧ не помог "Ювентусу" победить "Аякс" в четвертьфинале

Португалец продолжает свою рекордную серию в главном клубном турнире Старого Света.

Криштиану Роналду продолжает делать то, ради чего его покупали в "Ювентус": забивать голы и тащить свою новую команду. В первом матче четвертьфинального противостояния с "Аяксом" португалец снова отличился. Он отправил мяч в сетку ворот голландской команды на 45-й минуте встречи, выведя свою команду вперёд.

Этот гол стал для Роналду 125-м в 161 игре Лиги чемпионов и 24-м конкретно в четвертьфиналах турнира. По обоим показателям Криштиану далеко впереди всех за историю ЛЧ. Однако, к его разочарованию, на этот раз гол не стал победным для "Ювентуса". Сразу после перерыва "Аякс" усилиями Давида Нереса отыгрался.

В итоге матч завершился со счётом 1:1. Роналду и всему "Ювентусу" придётся попотеть в ответной встрече, чтобы всё-таки пройти дерзкий "Аякс". У "Реала" это не получилось.