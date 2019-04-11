125-й гол Роналду в ЛЧ не помог "Ювентусу" победить "Аякс" в четвертьфинале

Криштиану Роналду продолжает делать то, ради чего его покупали в "Ювентус": забивать голы и тащить свою новую команду. В первом матче четвертьфинального противостояния с "Аяксом" португалец снова отличился. Он отправил мяч в сетку ворот голландской команды на 45-й минуте встречи, выведя свою команду вперёд.
⚽ Гоооооол. А вот и Роналду взял слово. Под самый перерыв «Юве» вышел вперед.https://t.co/Y8OZgzWjpN#АяксЮвентус pic.twitter.com/ho2mKhorLs— Матч ТВ (@MatchTV) 10 апреля 2019 г.
Этот гол стал для Роналду 125-м в 161 игре Лиги чемпионов и 24-м конкретно в четвертьфиналах турнира. По обоим показателям Криштиану далеко впереди всех за историю ЛЧ. Однако, к его разочарованию, на этот раз гол не стал победным для "Ювентуса". Сразу после перерыва "Аякс" усилиями Давида Нереса отыгрался.
⚽ Недолго радовался «Ювентус». Нерес сравнял счет уже на первой минуте второго тайма.https://t.co/3LiP7yRbz5— Матч ТВ (@MatchTV) 10 апреля 2019 г.
#АяксЮвентус pic.twitter.com/B51u9A1S5k
В итоге матч завершился со счётом 1:1. Роналду и всему "Ювентусу" придётся попотеть в ответной встрече, чтобы всё-таки пройти дерзкий "Аякс". У "Реала" это не получилось.
- Лига чемпионов, 1/4 финала
- "Аякс" — "Ювентус" — 1:1
- Голы: Роналду 45' (0:1), Нерес 46' (1:1).
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