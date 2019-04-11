Что нужно знать о командном чемпионате мира по фигурному катанию?

Скромная история
Первый командный чемпионат мира прошёл в 2009 году. Их решили проводить каждые два года. То есть пока турниров было всего пять
Фото: © Wikimedia Commons
Кто участвует?
Принимают участие шесть сборных, чьи фигуристы находятся выше в рейтинге турниров ISU
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Какая система?
Как на Олимпиаде: участники получают от одного до 12 баллов в зависимости от места. Катают короткую и произвольную программы
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
Кто представляет Россию?
- Мужчины: Самарин и Лазукин
- Женщины: Туктамышева и Самодурова
- Пары: Забияко — Энбер,
- Танцоры: Синицина — Кацалапов (капитан)
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Какие призовые?
- $200 000
- $170 000
- $160 000
- $150 000
- $140 000
- $130 000
Одиночник — 15% от командного выигрыша, пара — 20%
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Как выступала сборная России?
2009 — 5-е место (35 баллов)
2012 — 5-е место (39)
2013 — 4-е место (39)
2015 — 2-е место (109)
2017 — 2-е место (105)
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Выиграем в этом году?
Главный фаворит соревнований — сборная США. Оптимальный результат сборной России — попадание на пьедестал почёта
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Расписание турнира:
11 апреля
- 9:15*. Танцы. Ритм-танец
- 10:35. Женщины. Короткая программа
- 12:40. Мужчины. Короткая программа
12 апреля
- 10:00. Пары. Короткая программа
- 11:25. Танцы. Произвольный танец
- 13:00. Мужчины. Произвольная программа
13 апреля
- 9:15. Пары. Произвольная программа
- 10:50. Женщины. Произвольная программа
14 апреля
- 8:00. Показательные выступления
* Время московское.
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