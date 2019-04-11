Что нужно знать о командном чемпионате мира по фигурному катанию?

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Что нужно знать о командном чемпионате мира по фигурному катанию?

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Казалось, что после чемпионата мира сезон в фигурном катании закономерно завершился, но это не так. Впереди последний старт, который далеко не все считают серьёзным. Однако у сборной России на нём неплохие шансы на успех. Всё, что необходимо знать о командном чемпионате мира, — в материале Лайфа.

Скромная история

Первый командный чемпионат мира прошёл в 2009 году. Их решили проводить каждые два года. То есть пока турниров было всего пять

Фото: © Wikimedia Commons

Кто участвует?

Принимают участие шесть сборных, чьи фигуристы находятся выше в рейтинге турниров ISU

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Какая система?

Как на Олимпиаде: участники получают от одного до 12 баллов в зависимости от места. Катают короткую и произвольную программы

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Кто представляет Россию?

  • Мужчины: Самарин и Лазукин
  • Женщины: Туктамышева и Самодурова
  • Пары: Забияко — Энбер,
  • Танцоры: Синицина — Кацалапов (капитан)

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Какие призовые?

  1. $200 000
  2. $170 000
  3. $160 000
  4. $150 000
  5. $140 000
  6. $130 000

Одиночник — 15% от командного выигрыша, пара — 20%

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Как выступала сборная России?

2009 — 5-е место (35 баллов)

2012 — 5-е место (39)

2013 — 4-е место (39)

2015 — 2-е место (109)

2017 — 2-е место (105)

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Выиграем в этом году?

Главный фаворит соревнований — сборная США. Оптимальный результат сборной России — попадание на пьедестал почёта

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Расписание турнира:

11 апреля

  • 9:15*. Танцы. Ритм-танец
  • 10:35. Женщины. Короткая программа
  • 12:40. Мужчины. Короткая программа

12 апреля

  • 10:00. Пары. Короткая программа
  • 11:25. Танцы. Произвольный танец
  • 13:00. Мужчины. Произвольная программа

13 апреля

  • 9:15. Пары. Произвольная программа
  • 10:50. Женщины. Произвольная программа

14 апреля

  • 8:00. Показательные выступления

* Время московское.

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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