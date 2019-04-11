Жена Кокорина — о любовнице мужа: Все переживания я оставлю при себе

Дарья Валитова опубликовала пост на своей закрытой странице в "Инстаграме", где прокомментировала связь её мужа-футболиста с другой девушкой, о которой стало известно на заседании суда.

Супруга игрока "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова заявила своим подписчикам, что не намерена обсуждать свою семейную жизнь ни с кем.

— Хочу закрыть эту тему раз и навсегда: у нас с Сашей всегда была позиция, что наши отношения — не публичные! И всё, что происходит в нашей семье остается только в ней! Будь то радостное событие или проблемы. Я не буду давать никаких комментариев и говорить о своих эмоциях, потому что вас это не касается. Это наша семья и наше дело, — написала в "Инстаграме" Дарья. — Все эмоции и переживания я оставлю при себе! А те кто пишет, что моя безэмоциональная реакция — это безразличие, то вы реально бездушные люди! Если для вас ваши отношения, ваша семья и ваш ребенок — это шоу и повод для хайпа, то тогда не удивительно. Меня воспитали так, что всё что касается отношений, остается и обсуждает в них! А не с подружками, друзьями и тем более со СМИ.

Отметим, что сегодня в Пресненском суде состоится третье подряд заседание по делу футболистов Кокорина и Мамаева.

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