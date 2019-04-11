Соловчук: Кокорин требовал не писать на них заявление!

Потерпевший Виталий Соловчук, который является водителем телеведущей Первого канала, рассказал, что привёз свою начальницу на эфир и ждал её около гостиницы "Пекин". Там и состоялась потасовка с футболистами.

— Пошёл посмотреть, кто там бьёт окна. Сзади ко мне подошли Кокорин и Мамаев. Я спросил, кто бросил, Кокорин ответил, что это он. Один из ребят начал спрашивать, зачем я назвал их петухами. Я не понимал, о чём они. Я такого не говорил! Затем Мамаев взял меня за подбородок. Конечно, мне стало больно и неприятно. Я попытался рукой убрать его руку. Они вдвоём отшатнулись от меня. Мамаев начал наносить мне удары, — сказал Соловчук. — Он сломал мне нос.

— Мамаев затем разбил стёкла автомобиля. Я на всякий случай извинился, чтоб успокоились ребята. Сел в машину и уехал. Вслед мне Александр Кокорин крикнул: "Не вздумай писать на нас заявление!" — рассказал он.

На вопрос, какое наказание он выбрал бы для них, Соловчук сказал: "На усмотрение суда".

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