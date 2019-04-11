Кожевников: Вратарская позиция — слабое место у "Авангарда"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что первая игра финальной серии Кубка Гагарина покажет, какая из команд будет считаться фаворитом в борьбе за трофей.

13 апреля стартует финальная серия Кубка Гагарина. За главный трофей КХЛ сразятся омский "Авангард" и столичный ЦСКА. Знаменитый эксперт в области хоккея Александр Кожевников прокомментировал Лайфу, чего ждать болельщикам от этого противостояния.

— В финале Кубка Гагарина нас ожидает битва грандов. Болельщиков ждёт интересная серия с непредсказуемым итогом. Омск давно не выходил в финал. Они, как и ЦСКА, ни разу не выигрывали трофей. Сейчас сложно предполагать, как команды будут действовать на решающей стадии турнира и кто является фаворитом. Многое в этом плане покажет первая игра противостояния. Для кого-то она окажется счастливой, ведь всегда важно начать серию с победы. Я думаю, армейцы все силы будут выжимать из себя, также как и "Авангард". Для любой команды будет важным фактором забить первыми, заставить противника раскрыться, идти в атаку, оголять свои тылы.

"Авангард" на Востоке — сильнейшая команда по построению игры. По скорости, по тактике у Омска всё здорово. Практически все четыре звена играющие. Омичи собрали хорошую команду, почувствовали, что они могут выигрывать. Ребята понимают, что хоккей у них получается достаточно красивый. Слабое место у "Авангарда" — вратарь. Бобков — габаритный голкипер, который выбирает правильную позицию. Он может здорово отыграть, а может и запустить. У Омска в последних матчах не принимал участия Бек, но омичи не стали хуже играть. Есть Шумаков, но Никитин хорошо знает, на что он способен. Если команда идёт на большие свершения, то один-два игрока не должны решать игру, а тем более серию. Паша Дацюк не играл за СКА в двух домашних матчах против ЦСКА, но петербуржцы же выиграли эти две игры.

ЦСКА играет стабильно, без провалов. Все три звена высокого уровня. Есть лидеры в каждом сочетании. Сорокин на последнем рубеже действует очень надёжно. У армейцев, что важно, пошли болельщики на хоккей. Приятно было смотреть, как они поддерживали свою команду на последней игре со СКА. Уверен, фанаты погонят своих любимцев вперёд.

Не берусь прогнозировать, сколько матчей будет в финальной серии. На Востоке в полуфинальной серии команды играли в атакующий хоккей, а на Западе, наоборот, больше времени уделяли обороне. Я не знаю, был бы "Авангард" сейчас в финале, если в 1/2 он вышел бы не на "Салават", а на "Автомобилист". Уфимцев в полуфинал вытащил вратарь Метсола. Парень играл, как Гашек в своё время, творил чудеса. Он лучший игрок этого плей-офф. После первой игры финала уже что-то будет понятно. Пока же сложно оценивать шансы команд на итоговый успех, — сказал эксперт.