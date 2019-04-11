Заседание по делу Кокорина и Мамаева продолжится после проверки здания

Пресс-служба Пресненского суда Москвы сообщила, что заседание, которое было прервано из-за сообщений о минировании здания, продолжится.
— После проведения правоохранительными органами всех необходимых мероприятий суд возобновит свою работу, в том числе и рассмотрение уголовного дела в отношении Кокорина, Мамаева и других фигурантов дела, — приводит слова пресс-службы Пресненского суда "Чемпионат".
За ходом судебного дела следите в текстовой трансляции, которую ведёт Лайф.
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