Заседание по делу Кокорина и Мамаева продолжится после проверки здания

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Заседание по делу Кокорина и Мамаева продолжится после проверки здания

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев 

Несмотря на то что футболисты и два других фигуранта дела уехали на автозаке, пресс-служба Пресненского суда заявила, что заседание продолжится.

Пресс-служба Пресненского суда Москвы сообщила, что заседание, которое было прервано из-за сообщений о минировании здания, продолжится.

После проведения правоохранительными органами всех необходимых мероприятий суд возобновит свою работу, в том числе и рассмотрение уголовного дела в отношении Кокорина, Мамаева и других фигурантов дела, — приводит слова пресс-службы Пресненского суда "Чемпионат".

За ходом судебного дела следите в текстовой трансляции, которую ведёт Лайф.

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