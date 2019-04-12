Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" стартовать в Кубке Стэнли с победы

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Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" стартовать в Кубке Стэнли с победы

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Фото: © AP Photo/Susan Walsh

"Вашингтон Кэпиталз" в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли на домашней площадке со счётом 4:2 победил "Каролину Харрикейнз".

У победителей заброшенной шайбой отметился капитан "столичных" Александр Овечкин.

Партнёр Овечкина по команде Евгений Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу. Дубль в ворота "ураганов" оформил Никлас Бэкстрем. Четвёртую шайбу в сетку уже пустых ворот отправил Ларс Эллер.

У "Каролины" обе шайбы забросил российский нападающий Андрей Свечников.

"Вашингтон" вышел вперёд в серии (1-0).

Кубок Стэнли. 1/8 плей-офф

"Вашингтон" — "Каролина" — 4:2 (в серии 1-0)

"Бостон — "Торонто" — 1:4 (в серии 0-1)

"Калгари" — "Колорадо" — 4:0 (в серии 1-0)

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