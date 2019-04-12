Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" стартовать в Кубке Стэнли с победы

У победителей заброшенной шайбой отметился капитан "столичных" Александр Овечкин.
ALEX OVECHKIN TALLIES ON THE POWER PLAY!#ALLCAPS 3 - 0 #TakeWarning— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 12 апреля 2019 г.
(Series Tied 0-0) pic.twitter.com/TKmA0PNQJF
Партнёр Овечкина по команде Евгений Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу. Дубль в ворота "ураганов" оформил Никлас Бэкстрем. Четвёртую шайбу в сетку уже пустых ворот отправил Ларс Эллер.
У "Каролины" обе шайбы забросил российский нападающий Андрей Свечников.
"Вашингтон" вышел вперёд в серии (1-0).
Кубок Стэнли. 1/8 плей-офф
"Вашингтон" — "Каролина" — 4:2 (в серии 1-0)
"Бостон — "Торонто" — 1:4 (в серии 0-1)
"Калгари" — "Колорадо" — 4:0 (в серии 1-0)
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