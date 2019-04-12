Кто станет следующим соперником Нурмагомедова? Узнаем в этот уик-энд

В ночь с субботы на воскресенье, 14 апреля, в Атланте (штат Джорджия, США) состоится турнир UFC 236, с особым нетерпением ожидаемый болельщиками ММА и непосредственно чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Именно в этот день и определится следующий соперник российского Орла, с которым с огромной долей вероятности россиянин встретится в клетке 7 сентября.

После годового отстранения Хабиба от участия в поединках президент UFC Дана Уайт принял решение ввести в лёгкой весовой категории титул временного чемпиона. Изначально одним из претендентов на него должен был стать первый номер рейтинга Тони Фергюсон, но по неопределённым причинам "Эль-Кукуй" отказался от возможности вновь стать временным чемпионом… Впоследствии выяснилось, что у Фергюсона обнаружились проблемы с семьёй и психикой.

Претендентами на пояс временного чемпиона UFC в лёгком весе в итоге стали действующий чемпион полулёгкого веса Макс Холлоуэй и топовый легковес Дастин Пуарье, поединок которых и возглавит ивент UFC 236.

Макс Холлоуэй (20-3-0) после поражения Конору Макгрегору в августе 2013 года набрал сумасшедший крейсерский ход из 13 побед подряд! Восхождение "Благословенного" к олимпу полулёгкой весовой категории включило в себя победы над такими топами, как Каб Свонсон, Чарльз Оливейра, Джереми Стивенс, Рикардо Ламас, Энтони Петтис, а также Жозе Альдо, которого гаваец победил дважды! В крайнем выступлении, состоявшемся 8 декабря 2018 года, Макс попросту уничтожил бывшего на тот момент непобеждённым Брайана Ортегу.

Дастин Пуарье (24-5-0) в отличие от своего звёздного соперника не может похвастаться столь красочным винстриком. 30-летний луизианец в сентябре 2016 года досрочно уступил Майклу Джонсону, выиграв затем в четырёх поединках (Джим Миллер, Энтони Петтис, Джастин Гэтжи, Эдди Альварез) и сведя один поединок вничью всё с тем же Альварезом.

Championship Mindset 👑 💎 Публикация от Dustin Poirier (@dustinpoirier) 2 Апр 2019 в 9:07 PDT

Фаворитом противостояния специалисты считают Холлоуэя, но нельзя не учитывать тот факт, что Макс — это боец всё же полулёгкого дивизиона. С другой стороны, 27-летний представитель Гавайских островов достаточно крупный атлет для полулёгкого веса и мало кому уступает в плане габаритов в лёгком весе. Плюс нельзя забывать и о предыстории этого противостояния. В далеком 2012-м Пуарье и Макс уже сходились в "восьмиугольнике", и победу тогда болевым приёмом в первом раунде одержал Дастин по прозвищу "Бриллиант".

По мнению Хабиба Нурмагомедова, ему было бы интереснее подраться именно с Холлоуэем, и, конечно же, это связано с тем, что в случае успеха 14 апреля "Благословенный" будет иметь рекордную победную серию из 14 поединков. Плюс стилистически Макс — достаточно удобный для россиянина соперник, предпочитающий проводить свои выступления в стойке.

В ко-мейн ивента UFC 236 зрители увидят возвращение в клетку топовых средневесов Кевина Гастелума и Израэля Адесанью, поединок которых определит временного чемпиона организации.

Кевин Гастелум (15-3-0) идёт на победной серии из двух поединков, в рамках которой 27-летний американец нокаутировал экс-чемпиона организации Майкла Биспинга и выиграл раздельным судейским решением у Роналдо "Жакаре" Соузы.

Израэль Адесанья (16-0-0) по праву считается будущей большой звездой UFC. 29-летний нигериец пока что не побеждён в клетке и выдаёт в своих поединках настоящее шоу. В крайнем выступлении Адесанья нанёс поражение легенде спорта Андерсону Сильве, а до этого выиграл техническим нокаутом у другого топа — Дерека Брансона.

Также в этот вечер в Атланте свои поединки проведут и российские бойцы: полутяжеловес Никита Крылов (24-6-0) постарается взять реванш за поражение в 2014 году у Овинса Сент-Прю (23-12-0), а дебютант UFC Зелим Имадаев (8-0-0) схлестнётся в клетке с темнокожим американцем Максом Гриффином (14-6-0), успевшим нелестно выразиться в одном из предматчевых интервью в адрес чеченского бойца и поставившим под сомнение его рекорд…