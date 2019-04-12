Черышев помог "Валенсии" прибить его бывший клуб в Лиге Европы

Российский полузащитник сделал результативный пас и умно пропустил мяч при ещё одной голевой атаке.

В Лиге Европы состоялись первые матчи 1/4 финала. "Валенсия" Дениса Черышева встречалась с "Вильярреалом" — клубом, за который россиянин выступал прежде. Игра долго катилась к ничейному результату, но в решающий момент "Валенсия" забила дважды: оба раза не без участия Черышева, который появился на последние 20 минут игры.

На 90-й минуте он шикарно пропустил мяч, чем обманул защитника и позволил своей команде провести голевую атаку. Спустя пару минут Черышев уже самолично оформил результативную передачу, идеально вырезав мяч на своего конкурента за место в основе Гонсало Гедеша в контратаке.

Итоговый счёт — 1:3. "Валенсия" победила на выезде и сделала очень серьёзную заявку на выход в полуфинал турнира.

Ответный матч пройдёт 18 апреля на "Месталье".