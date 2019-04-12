ЦСКА или "Авангард"? Кто станет обладателем Кубка Гагарина

Обе команды достаточно уверенно прошли регулярный чемпионат. Армейцы и вовсе его выиграли, продемонстрировав болельщикам и специалистам, как можно совмещать надёжную игру в обороне с разящими атаками. У ЦСКА практически нет слабых мест. Все четыре звена играют надёжно. Кто-то скажет, что армейцы мало забивают, но пропускают они ещё меньше. Такого стиля игры ЦСКА придерживается не первый год — и это приносит результат.
При бывшем главном тренере Дмитрии Квартальнове команда играла в похожий хоккей, и Никитин не стал на корню менять стиль игры своих подопечных. Он просто добавил креатива, чего не хватало армейцам в прошлые сезоны. Капризов, Григоренко, Вей — главная ударная сила красно-синих.
Для ЦСКА этот финал будет третьим за последние четыре года. В сезоне 2015/16 команда Квартальнова в семи матчах уступила магнитогорскому "Металлургу" (3-4). В прошлом году под руководством нынешнего наставника ЦСКА Игоря Никитина армейцы также дошли до решающей стадии турнира, где в пяти матчах проиграли казанскому "Ак Барсу" (1-4). У москвичей в этом году нет права на ошибку, ведь руководство ЦСКА ждёт завоевания трофея уже не первый год.
"Авангард" со старта регулярного чемпионата влюбил в себя всю хоккейную общественность, одержав 13 побед в 14 матчах. И это несмотря на то, что команде пришлось переехать из родного Омска в подмосковную Балашиху. "Авангард" играет зрелищно, в атакующем стиле. На такой хоккей идут болельщики. Опытный канадский специалист Боб Харли за год сумел создать боеспособный коллектив, который дошёл до финала Кубка Гагарина и не собирается на этом останавливаться. Перед началом чемпионата мало кто всерьёз рассматривал омский клуб в качестве одного из претендентов на попадание в финал турнира.
Лидеры омичей — Сергей Широков, Илья Михеев, Сергей Шумаков. Для последнего этот финал и вовсе будет особенным. Шумаков, проходивший предсезонку в составе армейского клуба, и представить не мог, что в финале Кубка Гагарина будет играть против ЦСКА (в результате конфликта игрока с главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным нападающий перед стартом регулярного чемпионата расторг контракт с армейцами и отправился за океан, но после неудачных попыток закрепиться в "Вашингтоне" вернулся в КХЛ и подписал контракт с омским клубом). Для Шумакова финальные игры против бывшей команды, безусловно, будут являться дополнительной мотивацией. Нападающий великолепно вписался в игровую схему канадского тренера. Порой казалось, что для полного счастья "Авангарду" не хватало именно такого игрока.
Омский клуб играл в финале Кубка Гагарина всего лишь раз. В 2012 году "Авангард" по сумме семи матчей уступил "Динамо", ведомому Олегом Знарком (3-4). При этом омичи выигрывали в серии (3-1), но не сумели одержать четвёртую победу, проиграв последние три матча.
В нынешнем регулярном чемпионате команды между собой встречались два раза, в обоих случаях победу праздновали армейцы (4:2 и 3:2). Стоит отметить, что 13 лет назад команды уже встречались в плей-офф. Ещё до создания КХЛ в сезоне 2005/06 на стадии 1/4 финала плей-офф Суперлиги "Авангард" в серии до трёх побед победил армейцев Вячеслава Быкова с общим счётом (3-0).
В плей-офф 2018/19 команды смотрелись убедительнее своих конкурентов и по праву добрались до главных матчей сезона.
ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина не оставил шансов подольскому "Витязю", победив "богатырей" в четырёх матчах (4-0). Далее было московское "Динамо", которое тоже не смогло составить достойную конкуренцию армейцам, уступив в серии (1-4). Ожидаемо напряжённым для ЦСКА получилось полуфинальное противостояние с санкт-петербургским СКА. Для выявления победителя понадобились все семь матчей. Москвичи оказались сильнее петербуржцев (4-3).
"Авангард" в 1/8 финала после четырёх игр сенсационно отправил в отпуск действующего обладателя Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" (4-0). На стадии четвертьфинала был бит казахстанский "Барыс" (4-1), а в интереснейшей полуфинальной серии омичи с итоговым счётом (4-2) переиграли "Салават Юлаев".
Главные козыри ЦСКА:
- Сбалансированность всех звеньев
- Надёжная игра в обороне
- Надёжная вратарская бригада
- Опыт ошибок проигранных финалов
Главные козыри "Авангарда":
- Равные по потенциалу четыре атакующих звена
- Индивидуальное мастерство хоккеистов
- Опытный тренер, который знает, как выигрывать финалы
Серия начнётся 13 апреля на домашней арене ЦСКА, где команды сыграют два матча, после чего переберутся в Балашиху. Первая из команд, одержавшая четыре победы, станет обладателем Кубка Гагарина.
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