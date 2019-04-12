ЦСКА или "Авангард"? Кто станет обладателем Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге 13 апреля стартует финальная серия Кубка Гагарина, в которой сразятся московский ЦСКА и омский "Авангард". Ни одна из команд ранее не становилась обладателем главного клубного трофея Европы.

Обе команды достаточно уверенно прошли регулярный чемпионат. Армейцы и вовсе его выиграли, продемонстрировав болельщикам и специалистам, как можно совмещать надёжную игру в обороне с разящими атаками. У ЦСКА практически нет слабых мест. Все четыре звена играют надёжно. Кто-то скажет, что армейцы мало забивают, но пропускают они ещё меньше. Такого стиля игры ЦСКА придерживается не первый год — и это приносит результат.

При бывшем главном тренере Дмитрии Квартальнове команда играла в похожий хоккей, и Никитин не стал на корню менять стиль игры своих подопечных. Он просто добавил креатива, чего не хватало армейцам в прошлые сезоны. Капризов, Григоренко, Вей — главная ударная сила красно-синих.

Для ЦСКА этот финал будет третьим за последние четыре года. В сезоне 2015/16 команда Квартальнова в семи матчах уступила магнитогорскому "Металлургу" (3-4). В прошлом году под руководством нынешнего наставника ЦСКА Игоря Никитина армейцы также дошли до решающей стадии турнира, где в пяти матчах проиграли казанскому "Ак Барсу" (1-4). У москвичей в этом году нет права на ошибку, ведь руководство ЦСКА ждёт завоевания трофея уже не первый год.

"Авангард" со старта регулярного чемпионата влюбил в себя всю хоккейную общественность, одержав 13 побед в 14 матчах. И это несмотря на то, что команде пришлось переехать из родного Омска в подмосковную Балашиху. "Авангард" играет зрелищно, в атакующем стиле. На такой хоккей идут болельщики. Опытный канадский специалист Боб Харли за год сумел создать боеспособный коллектив, который дошёл до финала Кубка Гагарина и не собирается на этом останавливаться. Перед началом чемпионата мало кто всерьёз рассматривал омский клуб в качестве одного из претендентов на попадание в финал турнира.

Лидеры омичей — Сергей Широков, Илья Михеев, Сергей Шумаков. Для последнего этот финал и вовсе будет особенным. Шумаков, проходивший предсезонку в составе армейского клуба, и представить не мог, что в финале Кубка Гагарина будет играть против ЦСКА (в результате конфликта игрока с главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным нападающий перед стартом регулярного чемпионата расторг контракт с армейцами и отправился за океан, но после неудачных попыток закрепиться в "Вашингтоне" вернулся в КХЛ и подписал контракт с омским клубом). Для Шумакова финальные игры против бывшей команды, безусловно, будут являться дополнительной мотивацией. Нападающий великолепно вписался в игровую схему канадского тренера. Порой казалось, что для полного счастья "Авангарду" не хватало именно такого игрока.

Омский клуб играл в финале Кубка Гагарина всего лишь раз. В 2012 году "Авангард" по сумме семи матчей уступил "Динамо", ведомому Олегом Знарком (3-4). При этом омичи выигрывали в серии (3-1), но не сумели одержать четвёртую победу, проиграв последние три матча.

В нынешнем регулярном чемпионате команды между собой встречались два раза, в обоих случаях победу праздновали армейцы (4:2 и 3:2). Стоит отметить, что 13 лет назад команды уже встречались в плей-офф. Ещё до создания КХЛ в сезоне 2005/06 на стадии 1/4 финала плей-офф Суперлиги "Авангард" в серии до трёх побед победил армейцев Вячеслава Быкова с общим счётом (3-0).

В плей-офф 2018/19 команды смотрелись убедительнее своих конкурентов и по праву добрались до главных матчей сезона.

ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина не оставил шансов подольскому "Витязю", победив "богатырей" в четырёх матчах (4-0). Далее было московское "Динамо", которое тоже не смогло составить достойную конкуренцию армейцам, уступив в серии (1-4). Ожидаемо напряжённым для ЦСКА получилось полуфинальное противостояние с санкт-петербургским СКА. Для выявления победителя понадобились все семь матчей. Москвичи оказались сильнее петербуржцев (4-3).

"Авангард" в 1/8 финала после четырёх игр сенсационно отправил в отпуск действующего обладателя Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" (4-0). На стадии четвертьфинала был бит казахстанский "Барыс" (4-1), а в интереснейшей полуфинальной серии омичи с итоговым счётом (4-2) переиграли "Салават Юлаев".

Главные козыри ЦСКА:

Сбалансированность всех звеньев

Надёжная игра в обороне

Надёжная вратарская бригада

Опыт ошибок проигранных финалов

Главные козыри "Авангарда":

Равные по потенциалу четыре атакующих звена

Индивидуальное мастерство хоккеистов

Опытный тренер, который знает, как выигрывать финалы

Серия начнётся 13 апреля на домашней арене ЦСКА, где команды сыграют два матча, после чего переберутся в Балашиху. Первая из команд, одержавшая четыре победы, станет обладателем Кубка Гагарина.