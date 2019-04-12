Дзюба исполнил мечту мальчика с лейкозом

Капитан сборной России провёл персональный мастер-класс для тяжелобольного болельщика.

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба принял участие в благотворительной акции проекта "Мечтай со мной". Футболист провёл мастер-класс с 11-летним Святославом Кириковым из Петрозаводска, который болен лейкозом, сообщает Пятый канал.

Святослав активно поддерживал сборную России по время чемпионат мира и даже побывал в фан-зоне. После этого мальчик загорелся желанием посетить тренировку профессиональных игроков. Сегодня у него появилась такая возможность. Юный болельщик побывал на тренировке "Зенита" перед матчем с "Анжи", а затем с ним поиграл Артём Дзюба.