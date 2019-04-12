В суде зачитали, что говорил Кокорин Соловчуку: Я тебя разобью, я тебя убью!

Футболисты в агрессивной форме просили водителя объяснить, почему он назвал их петухами.

Сегодня на четвёртом заседании по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева зачитали расшифровку диалога с водителем ведущей Первого канала. Из текста следует, что в его адрес звучали угрозы убийством.

— На колени *** встал, слышь. Мы, может, неправы или правы. С какого *** ты говорил, что мы петухи, с какого ты говоришь, что мы петухи, братан?! Почему человек, который живёт в Питере, петух?!

— Ты дурачок, что ли?! Ты просто один из тех, кто высказывает своё мнение и не может его подтвердить силой! Брат, брат, я его один раз просто — и всё, и поехали ***!

— Отойдите!

— У него кровь потекла!

— Нельзя так называть людей. Ещё раз моего брата так назовёшь, я тебя разобью, я тебя убью ***! Если заяву напишешь, я тебя в рот ***, я твои номера записал, я тебе лично ***!

Однако у адвокатов возникли вопросы к этому диалогу. Они настаивают на проведении экспертизы голоса. По их словам, нельзя точно утверждать, что это говорят футболисты.

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