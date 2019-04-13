Хоккеист Гусев ушёл из СКА в "Вегас"

Форвард уже в эти выходные планирует перебраться в НХЛ и присоединиться к новой команде.

Бывший игрок санкт-петербургского СКА Никита Гусев решил покинуть армейский клуб и отправиться в НХЛ. Новой командой форварда станет "Вегас Голден Найтс". Рыцари сейчас в первом раунде Кубка Стэнли сражаются с "Сан-Хосе". После двух игр счёт в серии 1-1.

Никита уже в ближайших матчах планирует выйти на лёд и помочь своей новой команде.

Напомним, контракт армейцев с хоккеистом истекал 30 апреля, но руководство клуба пошло навстречу нападающему, расторгнув соглашение и сохранив на него права в КХЛ.

Никита Гусев в нынешнем сезоне с 82 (17+65) очками стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард за 18 игр набрал 19 (9+10) баллов.

Вместе с Гусевым в НХЛ отправляется и защитник армейцев Владислав Гавриков, который попробует свои силы в "Коламбусе".