Туктамышева победила всех в произвольной программе командного ЧМ

Самодурова стала четвёртой, но подвиг девушек не помог сборной России обойти японскую команду в общем зачёте.

В японской Фукуоке завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию. Вернее, его соревновательная часть, потому что завтра ожидаются ещё показательные выступления. Сборная России заняла на турнире третье место с минимальным отставанием от второго — не хватило двух баллов.

Гигантский вклад в общий результат внесли женщины-одиночницы. В короткой программе Елизавета Туктамышева улетела за 80 баллов и уступила только новому мировому рекорду Рики Кихиры.

Однако сегодня в произвольной программе ученица Алексея Мишина доказала себе, федерации и всему миру, что она действительно одна из лучших фигуристок планеты на данный момент. Туктамышева безупречно исполнила прокат, набрав умопомрачительные 153,89 балла! Японки и американки остались далеко позади.

Чтобы понять значимость результата Туктамышевой, можно сложить её баллы за короткую и произвольную программы. Получается 234,43 балла. Если бы Елизавета показала такой результат на чемпионате мира (не командном), она бы завоевала серебро, уступив Алине Загитовой всего 3 балла. Элизабет Турсынбаева и Евгения Медведева, например, уступили олимпийской чемпионке 13 и 14 баллов соответственно. Однако федерация фигурного катания не пустила Туктамышеву на этот турнир...

На этих же соревнованиях Елизавета была прекрасна. Как и её юная подруга по группе Алексея Мишина Софья Самодурова. Новоиспечённая чемпионка Европы в произвольной программе стала четвёртой, опередив японку Кихиру и американку Белл.

Благодаря подвигам девушек сборная России максимально подобралась ко второму общему месту на командном чемпионате мира, но не дотянулась до него: слишком провально выступили мужчины, ни разу не попав в тройку ни в одной из программ. На прошлых двух турнирах россияне были вторыми.

Но важнее другое. Снова российские одиночницы стали лучшими в Японии, обыграв хозяек турнира, которые в течение сезона создавали очень мощное впечатление. Причём сборная России выступала уже абсолютно другим составом.

К слову, в следующем году состав станет ещё мощнее. Из юниорского во взрослое катание перейдёт супертрио Этери Тутберидзе: Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная. И теснее станет не только в российском фигурном катании, но и в мировом. А значит, за соревнованиями станет наблюдать ещё интереснее.

На этом сезон уже точно закончен. Следующий стартует осенью. И он обещает стать самым впечатляющим за последние годы.