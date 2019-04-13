ЦСКА в меньшинстве дома проиграл "Оренбургу"

Команда Виктора Гончаренко играла вдесятером большую часть матча из-за удаления Марио Фернандеса.

Один из лидеров чемпионата России — московский ЦСКА — неожиданно потерпел домашнее поражение. Армейцы на 25-й минуте матча против "Оренбурга" лишились Марио Фернандеса: защитника удалили с поля за две жёлтые карточки.

Без одного игрока ЦСКА пропустил дважды и в итоге потерял надежду даже на ничейный исход.

Благодаря победе "Оренбург" поднялся на шестое место в РПЛ, а ЦСКА может потерять даже третье, если "Локомотив" одержит победу в поединке с "Ахматом" на выезде.

РПЛ, 23-й тур.

ЦСКА — "Оренбург" — 2:3.

Голы: Обляков 14' (1:0), Ойеволе 18' (1:1), Сутормин 24' (1:2), Эрнандес 32' (2:2), Деспотович 54' (2:3).