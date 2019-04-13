ЦСКА разгромил "Авангард" в первом финальном матче Кубка Гагарина

Хет-трик Михаила Григоренко помог армейцам одержать уверенную победу в первом домашнем матче финальной серии.

Московский ЦСКА в первом финальном матче Кубка Гагарина на своей площадке со счётом 5:2 переиграл омский "Авангард".

Спустя две минуты с начала игры армейцы открыли счёт: Андрей Светлаков выкатился по центру ворот Игоря Бобкова и неотразимо пробил в левую девятку — 1:0!

Позже у Александра Попова было два верных момента забить, но нападающий армейцев в ближнем бою не сумел переиграть голкипера "Авангарда".

И всё же к середине периода ЦСКА увеличил преимущество в счёте. Алексей Марченко мощно бросил от синей линии — Бобков не сумел среагировать — 2:0.

У "Авангарда" мало что получалось в атаке в первом периоде. Был момент у Артёма Манукяна, однако Сорокин подтащил.

После первого перерыва омичи стали действовать активнее, результатом чего стала заброшенная шайба на шестой минуте периода. Но после видеопросмотра главный арбитр взятие ворот отменил, так как шайба была подправлена коньком.

На экваторе матча у армейцев получилась быстрая атака: Линден Вей вошёл в зону "Авангарда", отпасовал на Михаила Григоренко, а тот с ходу отправил снаряд в ворота, доведя счёт до 3:0.

Через три минуты у ЦСКА за подножку был удалён Артём Блажиевский. Омичи моментально реализовали лишнего, отличился Сергей Шумаков — 3:1.

В начале третьего периода Сорокину после броска Коди Франсона пришлось тянуться в шпагате, чтобы выручить своих партнёров.

На 13-й минуте заключительного периода Михаил Григоренко броском из левого круга вбрасывания отправил Игоря Бобкова на скамейку запасных — 4:1.

Место в воротах "Авангарда" занял Иван Налимов. По сути, игра была сделана. Шайба, заброшенная Виктором Стольбергом в большинстве за пять минут до финальной сирены, особого значения уже не имела. Пятый гол армейцы забили в пустые ворота — хет-трик оформил Михаил Григоренко. 5:2, победа ЦСКА!

Кубок Гагарина. Финал. Первый матч

ЦСКА (Москва) — "Авангард" (Омск) — 5:2 (в серии 1-0)