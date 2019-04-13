"Локомотив" обыграл "Ахмат" и поднялся на второе место в РПЛ

Голами в составе железнодорожников отметились Смолов, Фарфан и Алексей Миранчук.

После поражения ЦСКА в матче с "Оренбургом" у "Локомотива" появился отличный шанс вернуть себе место в тройке сильнейших команд чемпионата России. И коллектив Юрия Сёмина успешно воспользовался этой возможностью, победив на выезде "Ахмат".

Счёт в матче открыл Фёдор Смолов. Нападающий сборной России в самой концовке первого тайма замкнул передачу Джефферсона Фарфана.

Уже по ходу второй половины встречи "Ахмату" удалось сравнять счёт. Шикарным ударом по летящему мячу отметился бразилец Раванелли.

Однако затем забивал уже только действующий чемпион страны. Сначала Алексей Миранчук блестяще исполнил штрафной удар.

Затем на острие атаки оказался уже сам Фарфан, который благодаря чудесам координации сумел практически из горизонтального положения нанести голевой удар.

Итоговый счёт встречи — 1:3. "Локомотив" побеждает на выезде и выходит на второе место в РПЛ. "Ахмат" остаётся на десятом.

РПЛ, 23-й тур.

"Ахмат" — "Локомотив" — 1:3.

Голы: Смолов 45' (0:1), Раванелли 47' (1:1), Миранчук Ал. 57' (1:2), Фарфан 65' (1:3).