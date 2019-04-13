Нападающий ЦСКА Григоренко: Это финал, у всех много адреналина

Автор хет-трика в ворота "Авангарда" Михаил Григоренко прокомментировал первый матч финальной серии Кубка Гагарина.

— Михаил, обе шайбы, заброшенные вами, получились вратарскими?

— Не знаю, не мне судить. Броски сильные были, хорошо попал.

— ЦСКА часто забрасывает шайбы в пустые ворота. Обращали на это внимание? Почему так происходит?

— Мы стараемся хорошо обороняться, выводим шайбу на броски. Сегодня получилось так, что шайба отскочила ко мне.

— В связи с вашим хет-триком на лёд болельщики бросили четыре кепки. Видели?

— Да, видел, но там по-моему чуть больше их было.

— Эту кепку вы сами себе со льда подобрали?

— Это моя кепка.

— На открытой тренировке вы говорили, что в матче будет важно, кто кого перебегает в плане физики. Вы можете сказать, что перебегали сегодня "Авангард"?

— Не знаю. Думаю, физика на хорошем уровне у всех. Это финал, все бьются, у всех много адреналина. Всё равно получается, что играешь на пределе. Не думаю, что мы их сегодня перебегали, просто у нас сегодня получилось забить голы, реализовали свои моменты, поймали их на контратаках.

— Можете сказать, что хорошая игра в атаке — это ответ тем, кто говорит об оборонительном стиле вашей команды?

— Сколько людей, столько и мнений. Мы играем в свой хоккей весь сезон. Сегодня он принёс нам победу.

ЦСКА разгромил "Авангард" в первом финальном матче Кубка Гагарина