Овечкин и Кузнецов помогли "Вашингтону" одержать вторую победу в Кубке Стэнли

Российские нападающие "столичных" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов заработали по два ассистентских балла.

"Вашингтон Кэпиталз" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли нанёс второе домашнее поражение "Каролине Харрикейнз" — 4:3 (ОТ).

В начале матча Никлас Бекстрём вывел "Вашингтон" вперёд. Ти Джей Оши спустя шесть минут удвоил преимущество своей команды — 2:0. "Каролина" усилиями Уолмарка за пять минут до конца первого периода одну шайбу отыграла — 2:1.

Под занавес второй 20-минутки Себастьян Ахо сделал счёт равным на табло — 2:2. В третьем отрезке игры команды обменялись голами: на шайбу Уилсона "ураганы" ответили голом Джордана Стаала в большинстве — 3:3. Победу "Кэпиталз" на второй минуте овертайма принёс Брукс Орпик — 4:3.

"Вашингтон" одержал вторую победу и повёл в серии (2-0).

Кубок Стэнли. 1/8 плей-офф

"Вашингтон" — "Каролина" — 4:3 ОТ (в серии 2-0)

"Бостон" — "Торонто" — 4:1 (в серии 1-1)

"Калгари" — "Колорадо" — 2:3 ОТ (в серии 1-1)

"Нэшвилл" — "Даллас" — 2:1 ОТ (в серии 1-1)