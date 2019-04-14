UFC 236: Хабиб узнал своего противника, а Крылов одержал 25-ю досрочную победу

Сегодня, 14 апреля, в Атланте (США) состоялся турнир UFC 236, который наверняка надолго запомнится истинным поклонникам смешанных единоборств яркими и увлекательными баталиями в клетке, включая два супербоя за пояса временных чемпионов организации.

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов узнал имя своего следующего соперника. Им стал 30-летний американец Дастин Пуарье, одержавший этим утром блестящую победу над действующим чемпионом в полулёгком весе Максом Холлоуэем. По прогнозам специалистов на бой с Орлом в сентябре должен будет выйти Макс, но Пуарье разбил все предстартовые размышления вдребезги, устроив фактически форменное избиение более именитому сопернику.

С первых же секунд "Бриллиант" предложил Холлоуэю свои правила игры, чуть было не отправив соперника в нокаут. Два стартовых раунда прошли под полную диктовку Дастина, полностью превосходящего Благословенного в стойке.

The knee that cut Holloway!



2-2 heading into round 5? What's your scorecard say? #UFC236 pic.twitter.com/t4ur17DRh1 — UFC (@ufc) 14 апреля 2019 г.

В третьей пятиминутке Макс сумел выхватить инициативу из рук оппонента и продемонстрировал в клетке яростный "размен" в стойке — то, что он умеет лучше всего. Гаваец стал попадать гораздо чаще и сильнее — и показалось, что Холлоуэй продолжит в том же духе вплоть до финального гонга, но уже в четвёртом раунде Пуарье вновь стал попадать точнее, разбив также лицо соперника в кровь ударом колена. В финальном раунде предпочтительнее выглядел Дастин, сумевший довести самый важный поединок в своей карьере до победы решением судей. Яркая и заслуженная победа Пуарье, гарантирующая ему встречу с Хабибом Нурмагомедовым в бою за объединение поясов, который ориентировочно состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).

По мнению Орла, не скрывавшего до начала поединка желания увидеть победителем Макса Холлоуэя, закономерным итогом данного противостояния была бы ничья…

В со-главном поединке вечера непобеждённый Исраэль Адесанья в своём фирменном стиле одержал победу над Келвином Гастелумом, став временным чемпионом UFC в среднем весе (83,9 кг). К чести Келвина, стоит признать, что он сумел дать вундеркинду из Нигерии суровый отпор и временами выглядел предпочтительнее в клетке, но всё же Адесанья смог забрать концовку боя и вырвать ожидаемую победу по очкам. Впереди у Исраэля объединительный поединок против австралийца Роберта Уиттакера.

Между тем африканский чемпион не против встречи и с Джоном Джонсом в "супербою повелителей стилей", но, судя по сценарию сегодняшнего противостояния, Адесанье пока рановато проходить испытание "Костями".

Также в рамках ивента UFC 236 прошло два боя с участием представителей российского ММА. Ветеран организации Никита Крылов сумел расквитаться за поражение пятилетней давности с Овинсом Сен-Прю. Первый раунд прошёл явно не по сценарию "Шахтёра", проведшего фактически стартовую пятиминутку в суровых объятиях 36-летнего американца. Во втором раунде Никита сумел уже сам перевести соперника в партер, забрать спину и победить удушающим приёмом.

Публикация от OTHER MMA (@other_mma) 14 Апр 2019 в 12:13 PDT

25-я досрочная победа в карьере Крылова и возможность перезапустить свою карьеру в лучшем промоушене мира попаданием в топ-10 рейтинга лучших полутяжеловесов организации. По словам уроженца Донецка, он будет не против выступить на планируемом летнем турнире UFC в Сочи.

Чеченский проспект полусредней весовой категории (77,1 кг) Зелим Имадаев потерпел первое поражение в карьере, омрачив тем самым свой дебют в "восьмиугольнике". Соперник Борза Макс Гриффин смог подобрать ключи к яркому стилю ведения боя Зелима в клетке, состоявшему из бесконечных тейкдаунов и клинча.

В редкие моменты поединка, когда Имадаеву всё же удавалось разорвать дистанцию, россиянин старался действовать скорее эффектно, чем эффективно, выбрасывая раз за разом удары с разворота ногой и локтями, но каждый раз эти удары уходили в молоко… Будет интересно увидеть, какие выводы сделает 24-летний россиянин из своего поражения, и надеемся, что в следующем поединке в UFC матчмейкеры предложат в соперники ярко выраженного ударника, а не борца.