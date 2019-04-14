"Краснодар" спасся от поражения в матче с "Динамо" в Химках

Подопечные Дмитрия Хохлова в матче 23-го тура Российской премьер-лиги сыграли вничью с командой Мурада Мусаева.

Московское "Динамо", несмотря на хорошую игру в последних играх, никак не может покинуть зону стыковых матчей. Столичных футболистов всё время подводит реализация моментов. В противостоянии с "Краснодаром" команда Дмитрия Хохлова отлично провела первый тайм, но забить смогла только во второй 45-минутке благодаря Евгению Маркову.

Но и "быки" не были намерены сдаваться: в самой концовке встречи они проявили волевой характер и вырвали ничью в заснеженных Химках. Автором решающего для "Краснодара" гола стал Вандерсон.

Теперь у "Краснодара", как и у московского "Локомотива", 42 очка. У бело-голубых — 25.

Чемпионат Росси. 23-й тур.

"Динамо" — "Краснодар" — 1:1.

Голы: Марков (77', 1:0), Вандерсон (88', 1:1).

Турнирное положение

1. "Зенит" — 45 очков (22 матча)

2. "Локомотив" — 42 (23)

3. "Краснодар" — 42 (23)

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13. "Динамо" — 25 (23)

14. "Уфа" — 21 (23)

15. "Анжи" — 19 (22)

16. "Енисей" — 13 (23)