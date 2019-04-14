В Питере — пять! "Зенит" дома разгромил "Анжи"

Подопечные Сергея Семака обыграли махачкалинцев в матче 23-го тура Российской премьер-лиги со счётом 5:0.

"Зениту" недооценивать своего противника было нельзя, ведь в первом круге чемпионата петербуржцы проиграли "Анжи" в Каспийске (1:2). На матч с одним из аутсайдеров Российской премьер-лиги сине-бело-голубые вышли основным составом, и уже к девятой минуте встречи счёт был 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый быстрый гол забил иранский лидер "Зенита" Сердар Азмун.

Затем отличился капитан команды Бранислав Иванович, пас которому отдал тот же Азмун.

Во втором тайме петербуржцы не остановились и продолжили забивать голы в ворота махачкалинцев. Разгромным счёт сделал аргентинец Эмилиано Ригони, а затем дубль оформил его соотечественник Себастьян Дриусси. И как пел Сергей Шнуров: "Сделал "Зенит" в Питере — пять" — 5:0.

Команда Сергея Семака с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице. У ближайших преследователей — "Локомотива" и "Краснодара" — 42 очка.

"Анжи" располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата страны с 19 очками.

Чемпионат России. 23-й тур.

"Зенит" — "Анжи" — 5:0.

Голы: Азмун (2', 1:0), Иванович (9', 2:0), Ригони (83', 3:0), Дриусси (88', 4:0), Дриусси (89', 5:0).

Турнирная таблица

1. "Зенит" — 48 очков (23 матча)

2. "Локомотив" — 42 (23)

3. "Краснодар" — 42 (23)

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15. "Анжи" — 19 (23)

16. "Енисей" — 13 (23)