Брат Нурмагомедова победил в "Битве на Волге" на глазах у Хабиба

Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар отстоял титул лучшего из лучших в организации "Битва на Волге", одержав уверенную победу по очкам над соперником из Бразилии Вагнером Лимой.

В Тольятти завершился турнир по смешанным единоборствам "Битва на Волге 10", главным событием которого зрителям был предложен титульный поединок в легчайшей весовой категории (61,2 кг) между 22-летним российским бойцом Умаром Нурмагомедовым и 27-летним представителем Бразилии Вагнером Лимой.

Для Умара Нурмагомедова, вышедшего в клетку в компании своего звёздного кузена Хабиба Нурмагомедова, а также топовых бойцов Абубакра Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сегодняшний бой стал девятым в профессиональной карьере — предыдущие восемь дагестанец завершил успешно. Изначально противником Умара должен был стать непобеждённый "проспект из Мытищ" Армен Гулян, но, к сожалению, интригующий поединок был отменён из-за травмы претендента. На замену Гуляну был приглашён незнакомый российским фанатам ММА Вагнер Лима, не сумевший воспользоваться предоставленным шансом запомниться в России…

Нурмагомедов на протяжении трёх раундов полностью перебивал соперника в стойке, используя уже успевшие полюбиться болельщикам молниеносные удары ногами в голову и корпус. Деморализованный южноамериканец выглядел беспомощным и в партере, в котором базовый ударник из Махачкалы выглядел словно заправский грепплер.

Умар, как говорится, в одну калитку вынес противника из далёкой Бразилии, став на ещё один шаг ближе к своей главной цели — быть подписанным в организацию UFC. Но прежде чем отправиться за океан, Нурмагомедову будет очень полезно проверить себя в бою со столь грозным противником, коим, без сомнения, является Армен Гулян. Этот бой сможет дать окончательный ответ о готовности 22-летнего дагестанца претендовать на высокие звания в лучшей лиге мира.