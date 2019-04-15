Кучеров на грани вылета из Кубка Стэнли, его "Тампа" проиграла третий матч серии

Сам нападающий пропускал игру из-за дисквалификации, которую на российского игрока наложила лига за грубый приём во втором матче.

В третьей игре первого раунда Кубка Стэнли "Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке со счётом 3:1 победил "Тампу-Бэй Лайтнинг" и повёл в серии (3-0).

Счёт был открыт в начале второго периода канадским нападающим "мундиров" Мэттом Дюшеном.

Через семь минут Оливер Бьоркстранд реализовал большинство "Коламбуса", увеличив преимущество своей команды — 2:0. На пятой минуте третьего периода "Тампа" вернулась в игру, гол на счету Ондржея Палата — 2:1. И всё же "молниям" не суждено было спасти этот матч. За минуту до конца основного времени Кэм Аткинсон с передачи Артемия Панарина отправил шайбу в пустые ворота "Тампы" — 3:1.

CAM ATKINSON BURIES THE EMPTY NETTER! COLUMBUS LEADS THE SERIES THREE GAMES TO NONE!#CBJ 3 - 1 #GoBolts

(Columbus Leads Series 3-0) pic.twitter.com/RK1cjcYmMU — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 15 апреля 2019 г.

"Коламбус" одержал третью победу в серии и находится в шаге от выхода во второй раунд турнира.

Отметим, что нападающий "Тампы" и лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров участие в матче не принимал, так как был дисквалифицирован лигой на одну игру за грубый приём в прошлой встрече против защитника соперников Маркуса Нутиваары, впечатав его головой в борт.

"Сент-Луис Блюз" после двух выездных побед над "Виннипег Джетс" дома уступил "истребителям" — 3:6.

У "блюзменов" в начале третьего периода заброшенной шайбой отметился Владимир Тарасенко, реализовав большинство.

"Сент-Луис" под занавес первого периода усилиями Перрона повёл 1:0. Во втором отрезке игры забивали только хоккеисты "Виннипега". Голы Хейса, Лайне и Коннора в большинстве перевернули ход игры — 3:1. В начале третьего периода Владимир Тарасенко забросил свою первую шайбу в этом плей-офф, сократив отставание в счёте — 2:3.

VLADIMIR TARASENKO FLINGS ONE HOME ON THE POWER PLAY!#GoJetsGo 3 - 2 #STLBlues

(St. Louis Leads Series 2-0) pic.twitter.com/9AHm9OXnET — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 15 апреля 2019 г.

Однако же Танев и Бафлин вскоре довели преимущество "Виннипега" до 5:2. На 14-й минуте Александр Стин сделал счёт 5:3, дав надежду партнёрам вытащить матч. Но через минуту у "истребителей" Кайл Коннор забросил вторую шайбу, оформив дубль и установив окончательный счёт в матче — 6:3. "Виннипег" сократил отставание в серии (2-1), выиграв первый выездной матч.

Кубок Стэнли. 1/8 финала.

"Коламбус" — "Тампа-Бэй" — 3:1 (в серии 3-0)

"Сент-Луис" — "Виннипег" — 3:6 (в серии 2-1)

"Вегас" — "Сан-Хосе" — 6:3 (в серии 2-1)

"Питтсбург" — "Айлендерс" — 1:4 (в серии 0-3)