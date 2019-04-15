Победа Карпина над "Спартаком" и пятёрка "Зенита". Итоги 23-го тура РПЛ

Рассказываем, чем запомнился 23-й тур Российской премьер-лиги, и смотрим, как теперь выглядит турнирная таблица.

Результаты 23-го тура РПЛ

"Крылья Советов" — "Рубин" — 1:0

"Енисей" — "Уфа" — 0:0

"Арсенал" — "Урал" — 0:0

ЦСКА — "Оренбург" — 2:3

"Ахмат" — "Локомотив" — 1:3

"Динамо" — "Краснодар" — 1:1

"Зенит" — "Анжи" — 5:0

"Ростов" — "Спартак" — 2:1

Победа Карпина над "Спартаком"

Матчем тура стало противостояние "Ростова" и "Спартака". Для ростовчан под руководством Валерия Карпина эта встреча была принципиальной, ведь сразу несколько экс-игроков красно-белых сейчас выступают в команде с берегов Дона, да и сам тренер не чужой народному клубу. Ростовчане оказались сильнее москвичей в этой битве: встреча завершилась со счётом 2:1.

"В Питере — пять"

Самой результативной в 23-м туре стала встреча в Санкт-Петербурге, где "Зенит" разгромил махачкалинский "Анжи" со счётом 5:0. Команда Сергея Семака таким образом взяла реванш за поражение в Каспийске в первом круге и укрепила своё лидерство в турнирной таблице.

Голами отличились Сердар Азмун, Эмилиано Ригони и Бранислав Иванович, а также дубль — на счету у Себастьяна Дриусси. Для иранского форварда это уже девятый мяч в сезоне, и он занимает второе место в бомбардирской гонке. Фёдор Чалов может уже начинать нервничать.

Бомбардиры:

Фёдор Чалов (ЦСКА) — 11 голов. Сердар Азмун ("Зенит") — 9. Антон Миранчук ("Локомотив") — 8. Зе Луиш ("Спартак") — 8. Виктор Классон ("Краснодар") — 8.

Акция тура

Стоит отдельно сказать и об акции, которая была проведена перед матчем "Зенита" и "Анжи". Игроков на поле вывели студенты центра "Антон тут рядом". Все игроки были одеты в футболки с надписью "Аутизм — это не болезнь".

Команды появились на поле вместе со студентами центра «Антон тут рядом». На них — синие футболки с надписью «Аутизм — не болезнь». #ЗенитРядом pic.twitter.com/6g2gj7cbKY — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 14 апреля 2019 г.

Эта акция проводилась совместно с фондом Натальи Водяновой "Обнажённые сердца".

А был ли робот?

Символический пас перед стартом матча ЦСКА и "Оренбурга" на "ВЭБ-арене" сделал робот Алёша, как его объявили комментаторы "Матч ТВ" в эфире. Но, как оказалось на самом деле, это был просто костюм, внутри которого находился человек...

Однако самым обсуждаемым в этом матче стал не псевдоробот, а удаление защитника сборной России Марио Фернандеса на 25-й минуте. Сам футболист считает решение арбитра несправедливым. Об этом он после матча рассказал журналистам в микст-зоне.

Если выгонять за всю борьбу во время матча, то меня надо удалять в каждом матче! Футбол — это контакт. Всегда. Я играю в России уже семь лет и серьёзно работаю здесь, я дурака не валяю. При всём уважении, то, что было, — это ужас! Марио Фернандес

Самые красивые голы

В этом туре было много голов, но самые красивые забили футболисты "Локомотива". Точный и космический удар со штрафного Алексея Миранчука и забитый в падении гол Джефферсона Фарфана — просто на загляденье!

Ну и, конечно, отметим, что счёт в матче с "Ахматом" открыл Фёдор Смолов, а то мы уже начали о нём забывать.

Спасение тура

Красноярский "Енисей", который является аутсайдером чемпионата, несмотря на безвыходное положение, продолжает добывать очки. Так, в противостоянии с "Уфой" он отстоял ничью благодаря отбитому пенальти. Голкипер Юрий Нестеренко — настоящий герой!

Турнирная таблица после 23 туров