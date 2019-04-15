Внезапные провалы "Юве" и ПСЖ и супергол Салаха. Обзор футбольного Евротура

В эти выходные чемпионские гонки сразу в двух турнирах могли официально завершиться, но ПСЖ и "Ювентус", к всеобщему удивлению, не смогли выиграть. А вот в Англии "Сити" и "Ливерпуль" продолжают штамповать победы. То же самое происходит и в Германии с "Боруссией" и "Баварией". Самое интересное из европейских футбольных чемпионатов — в обзоре Лайфа.

Англия. "Сити" и "Ливерпуль" синхронно побеждают

Два претендента на победу в АПЛ в этом сезоне — "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" — одержали синхронные победы. Даже с одинаковой разницей мячей. Но ситуации были совсем разные. "Горожане" на выезде победили "Кристал Пэлас" благодаря дублю Стерлинга и голу Жезуса.

У "Ливерпуля" был соперник посерьёзнее — лондонский "Челси". Но результат оказался победным для мерсисайдцев. Они решили все проблемы за пару минут в начале второго тайма, когда Мане и Салах поочерёдно вколотили два гола. Египтянину удалось забить особенно красиво: мяч после его удара обогнул вратаря и влетел в дальний верхний угол ворот.

Диспозиция в итоге не поменялась: "Ливерпуль" впереди на одно очко, но у "Манчестер Сити" есть матч в запасе. При этом календарь сложнее у "горожан", так что прогнозировать, кто возьмёт титул, даже за четыре тура до конца чемпионата всё ещё сложно.

Испания. Черышев отпраздновал юбилей с братьями Уизли

"Реал" проведёт свой матч только сегодня, "Барса" без Месси не смогла победить "Уэску". Поэтому все взгляды в эти выходные к себе приковала "Валенсия". Клуб пригласил на матч братьев Фреда и Джорджа Уизли из фильмов о Гарри Поттере. Актёры Оливер и Джеймс Фелпсы, приехавшие в Испанию на тематическую выставку, поучаствовали в шоу: они по очереди били пенальти гигантской летучей мыши — маскоту клуба.

Игра против "Леванте" стала юбилейной для Дениса Черышева. Российский легионер проводил сотый матч в Ла Лиге.

Однако даже без участия игрока сборной России "Валенсия" добилась уверенной победы и закрепилась на шестой строчке в турнирной таблице.

Италия. "Ювентус" откладывает чемпионство, "Милан" вырывает победу у "Лацио"

"Ювентусу" нужно набрать одно очко, чтобы оформить чемпионство. Казалось, что туринцы это сделают в матче против СПАЛа, особенно после гола сменщика Роналду — Мойзе Кина. Но внезапно "Юве" пропустил дважды и упустил шанс на досрочное чемпионство.

Поражение "Юве" не добавило никакой интриги в борьбе за скудетто, а просто отсрочило чемпионство туринцев. А вот битва за место в Лиге чемпионов в Италии — ого-го. В этом туре претензии на него оспаривали "Милан" и "Лацио". Поединок получился огненным: с назначенным и неназначенным пенальти, использованием VAR, дракой и удалением тренера. Сильнее оказался "Милан" — 1:0.

Но победа в этом матче ещё не гарантирует красно-чёрным четвёртое место. "Рома" и "Аталанта" тоже всерьёз на него претендуют.

Франция. Мощный провал ПСЖ и очередная ничья "Монако"

"Монако" Головина уже перестал бояться вылета, но о том, чтобы подняться выше, тоже мечтать не приходится. Монегаски снова сыграли вничью — второй раз подряд и четвёртый за последние пару месяцев.

А вот ПСЖ подобного результата было бы достаточно, чтобы оформить чемпионство, но столичной команде неожиданно не удалось этого сделать. Парижане на выезде уступили "Лиллю" с разгромным счётом 1:5. Да, "Лилль" идёт на втором месте в турнирной таблице, но такой результат всё равно стал неожиданностью.

Опять же, как и в случае с "Ювентусом", это поражение не ставит под сомнение чемпионство ПСЖ, а лишь откладывает его на другую дату. В следующие выходные, кстати, матч с "Монако".

Германия. "Бавария" или всё-таки "Боруссия"?

После сокрушительного поражения от "Баварии" "Боруссия" не раскисла и одержала победу над "Майнцем", сохранив свои чемпионские амбиции.

Впрочем, и сами мюнхенцы снова выиграли, причём по своей традиции — с разгромом.

До конца чемпионата осталось пять туров. Кто же возьмёт титул?