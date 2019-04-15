Выбитые зубы Павелски и голы Малкина с Овечкиным. Топ-моменты хоккейной недели

10. Михаил Григоренко (ЦСКА, Москва)
Хороший вход в зону удался тройке нападения армейцев в первом финальном матче Кубка Гагарина с омским "Авангардом", а Михаил Григоренко точным выстрелом отправил шайбу в ворота Игоря Бобкова.
Раз, два, три – это первый хет-трик в карьере Михаила Григоренко. #КубокГагарина pic.twitter.com/s1X2OknJvA— КХЛ (@khl) 13 апреля 2019 г.
9. Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз")
Шайба российского нападающего Евгения Малкина в первом матче первого раунда Кубка Стэнли против "Айлендерс", к сожалению, не спасла "пингвинов" от поражения.
EVGENI MALKIN ON THE POWER PLAY! TIE GAME!#LetsGoPens 2 - 2 #Isles— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 11 апреля 2019 г.
(Series Tied 0-0) pic.twitter.com/r55BxRXO6Z
8. Сэм Беннетт ("Калгари Флэймз")
Великолепный пас Сэма Беннетта на Расмуса Андерссона привёл к взятию ворот "Колорадо".
RASMUS ANDERSSON SLAMS HOME THE NO-LOOK BEAUTY OF A PASS FROM SAM BENNETT TO TIE IT UP!#GoAvsGo 1 - 1 #Flames— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 14 апреля 2019 г.
(Calgary Leads Series 1-0) pic.twitter.com/e62xFEAvDB
7. Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз")
Капитан "столичных" Александр Овечкин в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против "Каролины" увеличил преимущество своей команды, реализовав большинство.
ALEX OVECHKIN TALLIES ON THE POWER PLAY!#ALLCAPS 3 - 0 #TakeWarning— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 12 апреля 2019 г.
(Series Tied 0-0) pic.twitter.com/TKmA0PNQJF
6. Эндрю Мангиапан ("Калгари Флэймз")
Нападающий "огоньков" Мангиапан в матче против "Колорадо" смело покатил с шайбой на пятак соперника, за что и был вознаграждён красивым голом.
ANDREW MANGIAPANE WITH A GORGEOUS GOAL TO OPEN UP THE SCORING FOR CALGARY!#Flames 1 - 0 #GoAvsGo— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 12 апреля 2019 г.
(Series Tied 0-0) pic.twitter.com/YL9z9NI8oN
5. Евгений Кузнецов ("Вашингтон Кэпиталз")
Своей безупречной передачей Евгений принёс вторую победу "Кэпиталз" над "Каролиной" в серии 1/8 финала Кубка Стэнли.
BROOKS ORPIK! OVERTIME WINNER! THE CAPITALS LEAD THE SERIES TWO GAMES TO NONE!#ALLCAPS 4 - 3 #TakeWarning— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 13 апреля 2019 г.
(Washington Leads Series 2-0) pic.twitter.com/V6sGEiuwit
4. Дентон Хайнен ("Бостон Брюинз")
Нападающий "Бостона" Дентон Хайнен воспользовался ошибкой нападающего "Торонто" Вильяма Нюландера, наказав его за это голом.
DANTON HEINEN SENDS BOSTON'S LEAD TO 3 GOALS!#NHLBruins 3 - 0 #LeafsForever— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 14 апреля 2019 г.
(Toronto Leads Series 1-0) pic.twitter.com/4iXr9vtLya
3. Дастин Бафлин ("Виннипег Джетс")
Защитник "Виннипега" забил необычный гол в матче против "Сент-Луиса". Хоккеист отправил шайбу в ворота "блюзменов" от головы вратаря Джордана Биннингтона.
DUSTIN BYFUGLIEN BANKS ONE OFF BINNINGTON AND IN!#GoJetsGo 5 - 2 #STLBlues— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 15 апреля 2019 г.
(St. Louis Leads Series 2-0) pic.twitter.com/M02iapoPcJ
2. Джо Павелски ("Сан-Хосе Шаркс")
Смешанные чувства испытывал нападающий "акул" Джо Павелски в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли — вроде и счёт открыл в игре, но при этом потерял пару зубов.
JOE PAVELSKI'S FACE DEFLECTS ONE HOME TO OPEN THE SCORING FOR THE SHARKS!#SJSharks 1 - 0 #VegasBorn— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 11 апреля 2019 г.
(Series Tied 0-0) pic.twitter.com/7HbPITpGXj
1. Сергей Плотников (СКА, Санкт-Петербург)
В седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА нападающий петербуржцев Сергей Плотников доиграл эпизод до конца, тем самым сократив разрыв в счёте.
Сергей Плотников доигрывал каждый эпизод до конца, и последний гол СКА в сезоне – тому подтверждение. #КубокГагарина pic.twitter.com/pE1Una9xVX— КХЛ (@khl) 10 апреля 2019 г.
- Популярные
- По времени