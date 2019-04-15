Выбитые зубы Павелски и голы Малкина с Овечкиным. Топ-моменты хоккейной недели

Лайф в обзоре представляет десять самых ярких эпизодов прошедшей недели в мировом хоккее.

10. Михаил Григоренко (ЦСКА, Москва)

Хороший вход в зону удался тройке нападения армейцев в первом финальном матче Кубка Гагарина с омским "Авангардом", а Михаил Григоренко точным выстрелом отправил шайбу в ворота Игоря Бобкова.

9. Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз")

Шайба российского нападающего Евгения Малкина в первом матче первого раунда Кубка Стэнли против "Айлендерс", к сожалению, не спасла "пингвинов" от поражения.

8. Сэм Беннетт ("Калгари Флэймз")

Великолепный пас Сэма Беннетта на Расмуса Андерссона привёл к взятию ворот "Колорадо".

RASMUS ANDERSSON SLAMS HOME THE NO-LOOK BEAUTY OF A PASS FROM SAM BENNETT TO TIE IT UP!#GoAvsGo 1 - 1 #Flames

(Calgary Leads Series 1-0) pic.twitter.com/e62xFEAvDB — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 14 апреля 2019 г.

7. Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз")

Капитан "столичных" Александр Овечкин в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против "Каролины" увеличил преимущество своей команды, реализовав большинство.

6. Эндрю Мангиапан ("Калгари Флэймз")

Нападающий "огоньков" Мангиапан в матче против "Колорадо" смело покатил с шайбой на пятак соперника, за что и был вознаграждён красивым голом.

ANDREW MANGIAPANE WITH A GORGEOUS GOAL TO OPEN UP THE SCORING FOR CALGARY!#Flames 1 - 0 #GoAvsGo

(Series Tied 0-0) pic.twitter.com/YL9z9NI8oN — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 12 апреля 2019 г.

5. Евгений Кузнецов ("Вашингтон Кэпиталз")

Своей безупречной передачей Евгений принёс вторую победу "Кэпиталз" над "Каролиной" в серии 1/8 финала Кубка Стэнли.

BROOKS ORPIK! OVERTIME WINNER! THE CAPITALS LEAD THE SERIES TWO GAMES TO NONE!#ALLCAPS 4 - 3 #TakeWarning

(Washington Leads Series 2-0) pic.twitter.com/V6sGEiuwit — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 13 апреля 2019 г.

4. Дентон Хайнен ("Бостон Брюинз")

Нападающий "Бостона" Дентон Хайнен воспользовался ошибкой нападающего "Торонто" Вильяма Нюландера, наказав его за это голом.

3. Дастин Бафлин ("Виннипег Джетс")

Защитник "Виннипега" забил необычный гол в матче против "Сент-Луиса". Хоккеист отправил шайбу в ворота "блюзменов" от головы вратаря Джордана Биннингтона.

DUSTIN BYFUGLIEN BANKS ONE OFF BINNINGTON AND IN!#GoJetsGo 5 - 2 #STLBlues

(St. Louis Leads Series 2-0) pic.twitter.com/M02iapoPcJ — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 15 апреля 2019 г.

2. Джо Павелски ("Сан-Хосе Шаркс")

Смешанные чувства испытывал нападающий "акул" Джо Павелски в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли — вроде и счёт открыл в игре, но при этом потерял пару зубов.

JOE PAVELSKI'S FACE DEFLECTS ONE HOME TO OPEN THE SCORING FOR THE SHARKS!#SJSharks 1 - 0 #VegasBorn

(Series Tied 0-0) pic.twitter.com/7HbPITpGXj — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 11 апреля 2019 г.

1. Сергей Плотников (СКА, Санкт-Петербург)

В седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА нападающий петербуржцев Сергей Плотников доиграл эпизод до конца, тем самым сократив разрыв в счёте.