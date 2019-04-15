Мамаев пожаловался, что ему трудно дышать в автозаках

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Мамаев пожаловался, что ему трудно дышать в автозаках

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Павел Мамаев. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев 

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев выразил своё недовольство из-за отсутствия вентиляции в автозаках, на которых они передвигаются из изолятора в суд. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

— Мамаев пожаловался, что ему трудна транспортировка в ежедневном режиме в суд, — цитирует Мельникова РИА "Новости". — ОНК регулярно жалуются и подозреваемые и обвиняемые, что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция и сильно накурено. Гражданам тяжело, если даже, видите, профессиональный спортсмен жалуется.

Напомним, что на прошлой неделе состоялось первое заседание по существу по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. В суде были заслушаны свидетели и потерпевший Виталий Соловчук.

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